Палатний закликав президента підтримати молодіжне будівництво: треба 1,5 млрд грн для 2 тисяч сімей



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Голова Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний

Артур Палатний зазначив, що діюча Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки не фінансується з 2015 року

Формування нового уряду створить сприятливі умови для перезавантаження програми пільгового кредитування молодіжного житла. Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний, звернувшись із відповідним листом до президента України Володимира Зеленського.

Артур Палатний нагадав, що діюча Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки не фінансується з 2015 року. Всі ці роки комітет працював над перезавантаженням програми та намагався переконати Уряд передбачити фінансування. Адже забезпечення молодих сімей та молодих людей житлом — перше, що має зробити держава для того, щоби зупинити тотальну еміграцію молодих фахівців з України, а відповідно створити стимули для економічного розвитку та покращення демографічної ситуації в країні. «Четвертий рік ми б’ємося с Урядом щодо цієї програми. Мені складно перелічити всі звернення та листи, які надіслані міністерствам. Проте зараз, нарешті, складаються сприятливі умови, аби зрушити з мертвої точки, адже президентська політична сила має прогнозовану абсолютну більшість у парламенті та швидко сформує новий Уряд. Є можливість внести зміни в законодавство, передбачити кошти та перезавантажити програму вже з наступного року», — сказав Артур Палатний.

Він попросив президента взяти питання під особистий контроль та просити майбутню фракцію підтримати фінансування бюджетної програми Мінрегіонбуду «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» у Державному бюджеті на 2020 рік. Йдеться про 1,5 млрд грн, яких, за оцінкою Артура Палатного, вистачить на будівництво 126,3 тис. кв м житла та забезпечення ним 2 тис. молодих сімей. «Зрозуміло, що це велика сума, яку потрібно знаходити щороку. Проте поки ми чекатимемо, коли ці кошти з’являться самі собою, нам буде нема для кого їх виділяти. Доступне житло для молоді — обов’язок держави, а наше з вами завдання — його реалізація», — наголосив голова комітету.

Крім президента, відповідні листи вчергове спрямовані прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, віце-прем’єр-міністру – міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадію Зубку, міністру фінансів Оксані Маркаровій.