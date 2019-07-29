Одеські фонтани пройшли профілактичну мийку



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В рамках поточних робіт фахівці КП «Сервісний центр» виконали роботи з очищення та миття шести одеських фонтанів

Фахівцями ділянки з поточного обслуговування фонтанів комунального підприємства «Сервісний центр» проведено роботи з демонтажу, миття та встановлення фільтра у чаші фонтану «Ваза Філатова», розташованого на Соборній площі.

Також проведені роботи по мийці (злив води, очищення і миття чаші від мулу, наповнення чистою водою) ще п'яти фонтанів: фонтан-пам'ятник «Петя і Гаврик», фонтан меморіал пам'яті жертвам німецько-румунських фашистів, фонтан, розташований в Грецькому парку, фонтан, розташований на розі вул. Академіка Заболотного та Кримського бульвару і фонтан (водограй), розташований по вул. Косівська, 2д (нова мерія).

Крім того, на фонтані, розташованому на розі вул. Академіка Заболотного та Кримського бульвару фахівцями виконана заміна шестиходового крана на піщаному фільтрі.

Виконання даних робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.