Чекати на підвищення? Що буде з вартістю комуналки з 1 липня

Комунальні тарифи в Україні: яких змін чекати з 1 липня

В Україні зміняться деякі суми у платіжках за комуналку

Для українців з 1 липня цього року комунальні платежі та тарифи на електроенергію, воду та газ не будуть істотно відрізнятися від чинних, але деякі зміни все ж відбудуться.

Тариф на електроенергію

З 1 липня для українців не зміниться тариф на електроенергію, оскільки Кабінет Міністрів пролонгував дію поточних тарифів, що діятимуть до 31 жовтня 2022 року.

Сума у платіжці за спожиту електроенергію розраховується від обсягу місячного споживання та складає:

до 250 кВт-год – 1,44 грн/кВт-година;

понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-година.

Тариф на газ для населення

Повідомляється, що багато газзбутів не виконували свої функції, тому з 1 травня НАК «Нафтогаз» став постачальником газу для 8,8 млн господарств. Нові абоненти також будуть отримувати послуги за фіксованою ціною – 7,96 грн/м³ (з ПДВ, без вартості транспортування).

Але новим клієнтам слід зареєструватися у компанії та одержати особові рахунки у «Нафтогазі».

Для підписання договору постачання газу з новим постачальником непобутовим споживачам з 1 липня не потрібно надавати письмовий дозвіл на перехід; акт звірки або довідку від чинного постачальника з засвідченням відсутності простроченої заборгованості.

У НКРЕКП, таке рішення прийняли для спрощення умов зміни постачальника непобутовими споживачами.

Тариф на воду

В Україні з 1 липня не зміняться тарифи на водовідведення та водопостачання та залишаться на тому рівні, який був до російського вторгнення.

Відповідне рішення закріплено постановою Кабміну.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня збільшиться розмір соціальних виплат – пенсій, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму, що передбачено Держбюджетом на 2022 рік.