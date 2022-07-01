Чекати на підвищення? Що буде з вартістю комуналки з 1 липня
В Україні зміняться деякі суми у платіжках за комуналку
Для українців з 1 липня цього року комунальні платежі та тарифи на електроенергію, воду та газ не будуть істотно відрізнятися від чинних, але деякі зміни все ж відбудуться.
Тариф на електроенергію
З 1 липня для українців не зміниться тариф на електроенергію, оскільки Кабінет Міністрів пролонгував дію поточних тарифів, що діятимуть до 31 жовтня 2022 року.
Сума у платіжці за спожиту електроенергію розраховується від обсягу місячного споживання та складає:
- до 250 кВт-год – 1,44 грн/кВт-година;
- понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-година.
Тариф на газ для населення
Повідомляється, що багато газзбутів не виконували свої функції, тому з 1 травня НАК «Нафтогаз» став постачальником газу для 8,8 млн господарств. Нові абоненти також будуть отримувати послуги за фіксованою ціною – 7,96 грн/м³ (з ПДВ, без вартості транспортування).
Але новим клієнтам слід зареєструватися у компанії та одержати особові рахунки у «Нафтогазі».
Для підписання договору постачання газу з новим постачальником непобутовим споживачам з 1 липня не потрібно надавати письмовий дозвіл на перехід; акт звірки або довідку від чинного постачальника з засвідченням відсутності простроченої заборгованості.
У НКРЕКП, таке рішення прийняли для спрощення умов зміни постачальника непобутовими споживачами.
Тариф на воду
В Україні з 1 липня не зміняться тарифи на водовідведення та водопостачання та залишаться на тому рівні, який був до російського вторгнення.
Відповідне рішення закріплено постановою Кабміну.
Нагадаємо, що в Україні з 1 липня збільшиться розмір соціальних виплат – пенсій, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму, що передбачено Держбюджетом на 2022 рік.