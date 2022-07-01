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    Особисті фінанси

    Чекати на підвищення? Що буде з вартістю комуналки з 1 липня

    Комунальні тарифи в Україні: яких змін чекати з 1 липня - Чекати на підвищення? Що буде з вартістю комуналки з 1 липня
    Комунальні тарифи в Україні: яких змін чекати з 1 липня
    фото з відкритих джерел

    В Україні зміняться деякі суми у платіжках за комуналку

    Для українців з 1 липня цього року комунальні платежі та тарифи на електроенергію, воду та газ не будуть істотно відрізнятися від чинних, але деякі зміни все ж відбудуться.

    Тариф на електроенергію

    З 1 липня для українців не зміниться тариф на електроенергію, оскільки Кабінет Міністрів пролонгував дію поточних тарифів, що діятимуть до 31 жовтня 2022 року.

    Сума у платіжці за спожиту електроенергію розраховується від обсягу місячного споживання та складає:

    • до 250 кВт-год – 1,44 грн/кВт-година;
    • понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-година.

    Тариф на газ для населення

    Повідомляється, що багато газзбутів не виконували свої функції, тому з 1 травня НАК «Нафтогаз» став постачальником газу для 8,8 млн господарств. Нові абоненти також будуть отримувати послуги за фіксованою ціною – 7,96 грн/м³ (з ПДВ, без вартості транспортування).

    Але новим клієнтам слід зареєструватися у компанії та одержати особові рахунки у «Нафтогазі».

    Для підписання договору постачання газу з новим постачальником непобутовим споживачам з 1 липня не потрібно надавати письмовий дозвіл на перехід; акт звірки або довідку від чинного постачальника з засвідченням відсутності простроченої заборгованості.

    У НКРЕКП, таке рішення прийняли для спрощення умов зміни постачальника непобутовими споживачами.

    Тариф на воду

    В Україні з 1 липня не зміняться тарифи на водовідведення та водопостачання та залишаться на тому рівні, який був до російського вторгнення.

    Відповідне рішення закріплено постановою Кабміну.

    Нагадаємо, що в Україні з 1 липня збільшиться розмір соціальних виплат – пенсій, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму, що передбачено Держбюджетом на 2022 рік.

    Теги: росія окупанти НКРЕКП газ тарифи війна Україна водопостачання послуги населення окупація #stoprussia
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    Чекати на підвищення? Що буде з вартістю комуналки з 1 липня