Відсьогодні зростають зарплати й пенсії: скільки отримуватимуть українці

Від сьогодні українці будуть отримувати вищі пенсії, аліменти, декретні та інші соціальні виплати

Мінімальна зарплата складе 6700 грн, мінімальна пенсія – 2027 грн

Пенсії та інші соціальні виплати для українців сьогодні, 1 липня, мають зрости. Також збільшиться мінімальна заробітна плата. Про це йдеться у законі про державний бюджет України на 2022 рік.

Зарплата

Так, мінімальна заробітна плата в Україні сьогодні збільшиться до 6700 грн. До 30 червня включно вона складала 6500 грн, зростання складає 3%.

У погодинному розмірі нова мінімалка складатиме 40,46 грн. Тоді як попередня мінімальна оплата праці за годину складала 39,26 грн.

Прожитковий мінімум

Збільшується у другому півріччі і цей важливий показник. Так, загальний показник прожиткового мінімуму складатиме тепер 2508 грн. До цього прожитковий мінімум був 2393 грн, а з 1 грудня має піднятися до 2589 грн.

Для працездатних осіб цей показник зростає з 2481 до 2600 грн.

Також збільшується прожитковий мінімум для дітей:

до 6 років – з 2100 до 2201 грн;

з 6 до 18 років – з 2618 до 2744 грн.

Непрацездатні особи відтепер матимуть за прожитковий мінімум 2027 грн (до 30 червня включно – 1934 грн).

Пенсії

Зростає й мінімальна пенсія. Вона дорівнює прожитковому мінімуму непрацездатних осіб, тож 1 липня збільшується на 93 грн.

Максимально дозволена пенсія також буде збільшена – на 930 грн. Відтепер вона складатиме 20 279 грн.

Взагалі пенсії будуть підвищені для усіх категорій.

Аліменти

Українці від сьогодні, 1 липня, будуть отримувати більше і різноманітних соціальних виплат.

Так, мінімальна рекомендована сума аліментів складе 2201 грн (для дітей до 6 років) та 2744 (від 6 до 18 років).

А мінімальний гарантований розмір аліментів, який складає рівно половину від прожиткового мінімуму, складатиме відтепер 1100,5 та 1372 грн відповідно.

Декрет і діти

1 липня зростають так звані декретні виплати та дитяча допомога.

Розмір допомоги по вагітності та пологах складатиме:

при нормальній вагітності – 2730 грн;

при ускладненнях – 3033,33 грн;

для жінок-чорнобильців – 3900 грн.

Допомога для матерів-одиначок зростає до 2201 грн (діти до 6 років), 2744 грн (від 6 до 18 років), 2600 (від 18 до 23).

Більше отримуватимуть опікуни неповнолітніх. Ці виплати зростуть наступним чином:

на дітей до 6 років – до 5502,3 грн (на дітей з інвалідністю – до 6603 грн);

на дітей від 6 до 18 років – до 6960 грн (на дітей з інвалідністю – до 8232 грн).

Нагадаємо, що наступне зростання пенсій громадян України заплановане на 1 грудня поточного року.