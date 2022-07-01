Польща припинила виплату допомоги українським біженцям

Біженці з України більше не будуть отримувати фінансову допомогу від польського уряду

Від 1 липня Польща не виплачуватиме українцям 40 злотих на день

З 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на день на харчування і проживання біженців з України. Про це заявив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер, повідомляє Rzeczpospolita.

«Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», – сказав він і додав, що також будуть винятки.

Для деяких осіб будуть розширені пільги: йдеться про осіб з інвалідністю, вагітних та багатодітних.

Уряд Польщі у спеціальному законі про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільгу на перші 60 днів перебування в країні. Місяць тому він продовжив термін ще на 60 днів, але має намір скасувати ці рішення.

«Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожного до 500+ злотих на кожну дитину та інших осіб, які є можуть претендувати на соціальні виплати. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її та працюють. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатній час для адаптації в країні», – сказав у коментарі Rzeczpospolita високопоставлений політик із партії «Право і справедливість».

Зазначається, що рішення уряду продиктоване дуже великими видатками на утримання біженців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні видатки на 115 тис. біженців у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.

Раніше повідомлялося, що у Польщі, транспортна компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, незабаром призупинить безкоштовний проїзд для українських біженців. Безкоштовні проїзди для біженців з України, компанія PKP Intercity запровадила ще 26 лютого поточного року.

Нагадаємо, із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

Нагадаємо, що польські роботодавці масово звільняють українців.

Раніше польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців. Більшість з українців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче.