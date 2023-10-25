Чи можуть боржники оформити субсидію? Відповідь Пенсійного фонду

У домогосподарств є три способи отримати пільги

У випадку, якщо домогосподарство має заборгованість з комунальних послуг, житлова субсидія не призначається. Проте у боржників все ж є можливість оформити допомогу від держави, повідомив Пенсійний фонд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що житлову субсидію не призначать, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Але у випадку, якщо документально підтверджено сплату заборгованості або укладено договір про її реструктуризацію, або споживач оскаржив заборгованість в судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі) житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій». Згідно з документом, субсидії надаватимуться українцям, які перебували в полоні не менше місяця та можуть підтвердити це відповідними відомостями.