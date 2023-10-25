Чи можуть боржники оформити субсидію? Відповідь Пенсійного фонду
У домогосподарств є три способи отримати пільги
У випадку, якщо домогосподарство має заборгованість з комунальних послуг, житлова субсидія не призначається. Проте у боржників все ж є можливість оформити допомогу від держави, повідомив Пенсійний фонд.
Зазначається, що житлову субсидію не призначать, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).
Але у випадку, якщо документально підтверджено сплату заборгованості або укладено договір про її реструктуризацію, або споживач оскаржив заборгованість в судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі) житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій». Згідно з документом, субсидії надаватимуться українцям, які перебували в полоні не менше місяця та можуть підтвердити це відповідними відомостями.
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