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Чи можуть боржники оформити субсидію? Відповідь Пенсійного фонду

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можуть боржники оформити субсидію? Відповідь Пенсійного фонду
Житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального сезону
фото з відкритих джерел

У домогосподарств є три способи отримати пільги 

У випадку, якщо домогосподарство має заборгованість з комунальних послуг, житлова субсидія не призначається. Проте у боржників все ж є можливість оформити допомогу від держави, повідомив Пенсійний фонд.

Зазначається, що житлову субсидію не призначать, у тому числі на наступний період, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникла протягом трьох років, і загальна сума якої (на день звернення за призначенням житлової субсидії) перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Але у випадку, якщо документально підтверджено сплату заборгованості або укладено договір про її реструктуризацію, або споживач оскаржив заборгованість в судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі) житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону. 

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій». Згідно з документом, субсидії надаватимуться українцям, які перебували в полоні не менше місяця та можуть підтвердити це відповідними відомостями. 

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Теги: домогосподарство Пенсійний фонд субсидія

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