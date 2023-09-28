Українці можуть отримати до 100% знижки на газ: за яких умов

Платіжки на «блакитне паливо» можуть зменшитись як наполовину, так і на всю суму

Деякі категорії українців можуть скористатись знижкою на оплату комунальних послуг, зокрема газу. У Пенсійному фонді розповіли, хто саме та за яких умов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що знижка на «блакитне паливо» надається домогосподарствам, у яких щомісячні витрати не перевищують встановлені соціальні нормативи (визначені постановою Кабміну 6 серпня 2014 року «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»).

Документ визначає, скільки домогосподарства можуть витратити газу, щоб розраховувати на державні пільги:

Будь ласка, читайте текст після реклами

газова плита і централізоване гаряче водопостачання – норматив 3,3 куб. м на одну людину на місяць;

газова плита, але відсутнє гаряче водопостачання і газовий водонагрівач – 5,4 «кубів» на людину на місяць;

газова плита і газовий водонагрівач – 10,5 «кубів».

Категорії осіб, які можуть розраховувати на знижку на газ, визначені законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною – 100%;

батьки померлої особи з особливими заслугами – 100%;

вдова або вдівець особи з особливими нагородами – 100%;

учасники бойових дій – пільга 75%;

члени сім'ї загиблого ветерана війни, Захисників і Захисниць України – 50%;

учасники війни – 50%.

Нагадаємо, навіть за наявності заборгованості є можливість оформити субсидію на комунальні послуги. У Пенсійному фонді повідомили, що для цього знадобиться укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальником, а потім можна подаватися і на субсидію.