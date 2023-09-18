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Хто з українців може не платити за комуналку під час війни: роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто з українців може не платити за комуналку під час війни: роз’яснення
Кабмін в умовах воєнного стану встановив деякі заборони
фото з відкритих джерел

В Держпродспоживслужбі роз'яснили, хто та за яких умов може зовсім не платити за ЖКП

Кабмін в умовах воєнного стану постановою № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг» встановив деякі заборони. Про те, чи можуть нараховувати та стягувати пеню під час війни, повідомляє Держпродспоживслужба.

Відповідно до постанови уряду, під час воєнного стану забороняється:

  • нараховувати та стягувати штрафи, інфляційні нарахування, річні проценти, нараховані на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;
  • припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
  • стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 року з дати початку по дату завершення бойових дій або тимчасової окупації територій.

В той самий час воєнний стан не звільняє українців від сплати за комуналку – плата нараховується за весь період користування послугами. Сплатити по всіх рахунках все одно доведеться після війни, причому борг буде складатись тільки з самих нарахувань.

Зовсім не платити за житлово-комунальні послуги можуть ті громадяни, які понад 30 днів не жили у своєму будинку чи квартирі. Вони можуть розраховувати на перерахунок з боку постачальника, для чого необхідно звернутись із довідкою про свою відсутність. Нею може бути:

  • довідка ВПО;
  • довідка про проходження лікування;
  • довідка про проходження служби.

Нагадаємо, навіть за наявності заборгованості є можливість оформити субсидію на комунальні послуги. У Пенсійному фонді повідомили, що для цього знадобиться укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальником, а потім можна подаватися і на субсидію.

Теги: воєнний стан послуги комуналка Кабмін

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