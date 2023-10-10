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Які пільги на оплату комуналки має вдова загиблого військового: роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Які пільги на оплату комуналки має вдова загиблого військового: роз’яснення
Надання знижки здійснюється без урахування доходу і виду житла
фото з відкритих джерел

Законодавство передбає знижку на оплату деяких послуг 

Вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг, повідомляє Пенсійний фонд.

Пільга надається на такі послуги:

  • з управління багатоквартирним будинком;
  • з постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;
  • на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;
  • на придбання твердого палива і скрапленого газу (за умови наявності в житловому приміщенні пічного опалення).

При розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Зазначається, що, якщо вдова є непрацездатною і її сім’я складається лише з непрацездатних осіб, знижка у 50% за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім’ю).

У ПФУ додали, що пільга надається без урахування середньомісячного доходу, а також незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Нагадаємо, навіть за наявності заборгованості є можливість оформити субсидію на комунальні послуги. У Пенсійному фонді повідомили, що для цього знадобиться укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальником, а потім можна подаватися і на субсидію.

Теги: військові вдова пільги Пенсійний фонд

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