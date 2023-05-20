Субсидії по-новому: хто може оформити пільги на комуналку

Зокрема, субсидії тепер надаватимуться українцям, які перебували в полоні не менше місяця та можуть підтвердити це відповідними документами

Кабмін 18 квітня 2023 року ухвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій». Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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Згідно з документом, субсидії надаватимуться українцям, які перебували в полоні не менше місяця та можуть підтвердити це відповідними відомостями.

Крім того, у разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуватимуться доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

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До того ж українці тепер можуть надавати у відомостях про особу адресу, за якою її задекларовано (раніше передбачалося використання лише зареєстрованого та фактичного місця проживання). Однак житлова субсидія може призначатися лише за одним місцем проживання людини – зареєстрованою, задекларованою чи фактичною.

Якщо домогосподарства через війну залишилися без централізованого опалення чи газопостачання, а також використовують для опалення електроприлади, то при призначенні пільги застосовуватимуться соціальні нормативи споживання електроенергії. Це працюватиме за умови, що домогосподарства розташовані на територіях, де ведуться або велися бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях.

Також відтепер обмежується термін для виправлення помилок у заяві чи декларації на час хвороби заявника. Продовжувати термін можна буде на період хвороби, але не довше, ніж до дня закінчення опалювального або неопалюваного сезону.

Субсидіанти тепер зобов'язані протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном загалом понад 60 днів у період, за який враховуються доходи.

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ЗазначаєтьсяДля оформлення пільги потрібно буде звертатися особисто до українців, у складі домогосподарств яких перебувають особи, які перебувають у полоні, і це підтверджується відомостями та/або документами, визначеними законодавством.

Більшість змін буде реалізовано органами ПФУ без звернення громадян. Для оформлення пільги потрібно буде звертатися особисто до українців, у складі домогосподарств яких є особи, які перебувають у полоні, що підтверджується відомостями та/або документами, визначеними законодавством.

У разі змін у майновому стані чи складі сім'ї і якщо це впливає на призначення субсидії, також потрібно звернутись до ПФУ та подати документи одним зі способів:

звернутися до сервісного центру ПФУ;

звернутися до уповноважених посадових осіб місцевої влади;

поштою;

через веб-портал електронних послуг ПФУ;

у мобільному застосунку ПФУ;

через «Дію».

Раніше ми писали, через які причини українцям можуть відмовити в субсидії.

До слова, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості мають право на пільги на оплату комунальних послуг. Ба більше, деякі категорії сільських пенсіонерів взагалі нічого не платять за комуналку.