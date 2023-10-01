Військовий облік жінок та перехід на зимовий час: на що чекати у жовтні

Віднині набувають чинності зміни до Закону щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

У жовтні на українців очікує чимало змін, зокрема деяким жінкам доведеться стати на військовий облік. Також зменшиться оплата за газ та побільшає штрафів.

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«Главком» зібрав головні нововведення цього місяця:

Військовий облік жінок

З 1 жовтня жінки з медичною освітою стають військовозобов'язаними й повинні стати на військовий облік. Потрібно з’явитись до територіального центру комплектації та пройти необхідні процедури.

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Жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби.

Крім того, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання подають список щодо жінок, які мають стати на військовий облік до ТЦК, на території відповідальності яких вони розташовані.

Постановка на військовий облік зазначеної категорії жінок ще не означає мобілізацію. Інформація необхідна для даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі. Також на облік можуть стати за бажанням представниці споріднених професій, з повним списком яких можна ознайомитися за посиланням.

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Зауважимо, що військовий облік для жінок в Україні діяв завжди, але з 1 жовтня 2023 року за неявку в ТЦК для військовозобов'язаних жінок тепер буде діяти такий же штраф, як для чоловіків. Також штрафи передбачені для керівників підприємств, де є не обліковані жінки-медики.

При цьому Міністерство оборони підкреслює – мобілізація жінок з 1 жовтня проводитися не буде. Військовий облік потрібен лише для актуалізації інформації, а не призову жінок на фронт.

Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок – не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.

Штрафи для ФОПів

Усі фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, з 1 жовтня 2023 року мають використовувати РРО фото з відкритих джерел

З 1 жовтня підприємцям, які працюватимуть без РРО (реєстраторів розрахункових операцій), виписуватимуть чималі штрафи. Крім того, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетманцева, відродяться й планові перевірки бізнесу.

Перевірятимуть, зокрема, підприємців, які займаються реалізацією спиртних напоїв, тютюнових виробів, палива та електроенергії.

Що стосується розміру штрафів, то це буде залежати від суми, яку підприємці не провели через касу. Наприклад:

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перше порушення – 100% вартості проданих товарів (робіт та послуг);

кожне наступне порушення – 150% вартості.

Тож усі фізичні особи другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування повинні встигнути до 1 жовтня розв'язати питання із впровадженням у роботу касового апарата.

Проте є ті категорії осіб, які можуть і не встановлювати РРО з 1 жовтня. До них належать:

ті, хто здійснює розрахунок на IBAN;

ті, хто приймає до оплати картки й надає послуги;

ті, чий бізнес зареєстрований у селах.

Штрафи для водіїв

Увімкнене світло підвищує видимість автомобіля для пішоходів та інших учасників руху фото з відкритих джерел

З першого дня жовтня українські водії мають дотримуватися правила включати денні ходові вогні (або ближнє світло фар) за територією населених пунктів.

Вимога стосується усіх водіїв, вона працюватиме впродовж осінньо-зимового періоду. Зауважимо, що патрульні, якщо зупинять водія поза містами й селами за порушення вимоги, зможуть скласти на нього протокол та виписати штраф у розмірі від 425 до 510 грн.

Перехід на зимовий час 2023

Щорічно в жовтні в Україні проводиться перехід на зимовий час. Час переводять на одну годину назад. Переведення годинників на зимовий час 2023 проводиться в неділю 29 жовтня. О 4:00 стрілки годинника переводять на 3:00. У сучасній техніці перехід здійснюється автоматично.

Знизиться абонплата за газ

Розподіл газу рахуватимуть по-новому – очікується, що зміни допоможуть зменшити фінансове навантаження на українців фото з відкритих джерел

З 1 числа розрахунок тарифу на доставку газу здійснюватиметься за новими правилами. Так, абонентам знизять мінімальний платіж. Він застосовується для тих, хто споживав найменше палива впродовж газового року з жовтня 2022 року по жовтень 2023-го та встановив пломби на неробочі газові прилади.

Втім варто розуміти, що чим більше у людини газових приладів, тим вищою є мінімальна абонплата за газ. Тобто, якщо користуватися газовою плитою, котлом і колонкою, то заощаджувати на абонплаті вдасться тільки тоді, якщо опломбувати один із приладів.

Додаткова доплата до пенсій

Українські громадяни зі статусом внутрішньо переміщених осіб у жовтні отримають доплати до своїх пенсійних виплат. Мова про 2 тис. грн, які уряд виділив пенсіонерам-переселенцям у вересні.

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Підвищиться розмір субсидії

В Україні вже у жовтні має стартувати опалювальний сезон 2023/2024, а тому громадяни отримають значно більшу допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

У Пенсійному фонді пояснили, що під час розрахунку субсидії враховуватимуть доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали 2023 року.

Опалювальний сезон

Як правило, опалення вмикають у випадку зниження температур до середньодобових показників нижче +8°C протягом трьох днів фото з відкритих джерел

Традиційно опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня. Однак, залежно від температурного режиму, рішення про те, щоб розпочати опалювальний сезон, може відстрочити місцева влада. Перші платіжки за опалення українцям прийдуть уже у листопаді 2023-го.

Наразі місцева влада має розробити та затвердити можливі графіки відключень (їх застосовуватимуть лише у разі дефіциту електроенергії чи обстрілів енергосистеми України російськими окупаційними військами).

Важливо відзначити, що в Україні тарифи на централізоване опалення не підвищували, також не змінилися ціни на газ. Кабмін також зупинив перегляд тарифів на воду. У результаті ціни на водопостачання зросли лише у невеликих населених пунктах, де це рішення залежить від місцевої влади.

Українці отримуватимуть більші виплати за допомогу ВПО

З 1 жовтня громадянам, які у своїй оселі розмістили переселенців, держава виплачуватиме по 900 грн за кожну людину.

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, наразі українці отримують 450 грн, однак розмір фінансової допомоги збільшується на період опалювального сезону.

Також важливо, що гроші зможуть отримати лише ті громадяни, у яких відсутні борги за комунальні послуги.