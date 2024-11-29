Чому на українських АЗС подешевшало паливо. Аналітики назвали екзотичну причину

Чому на українських АЗС подешевшало паливо. Аналітики назвали екзотичну причинуПаливо
Автозаправні станції зробили споживачам подарунок
На українських АЗС різко знизилися ціни на бензин та дизельне паливо. З початку листопада вони падали на кілька копійок за літр – через коливання на нафтовому ринку та завершення періоду активного споживання. Але 27 листопада ціни впали одразу на кілька гривень. «Главком» розповідає – чому.
Ще два тижні тому літр дизельного палива коштував у середньому 50,9 грн. Але станом на 28 листопада середні ціни на вітчизняних бензоколонках вже мали такий вигляд:
Як бачимо за даними моніторів ринку, порівняно з попереднім днем ціни впали ще на кілька копійок.
«У нас зараз, так би мовити, нестандартний період – «Чорна п'ятниця». Усі торгові мережі знижують ціни, і автозаправні станції – також. Тут слід зазначити, що АЗС знижували вартість своєї продукції й у минулі роки, але саме у п'ятницю, і це тривало до кінця вікенду. Але цього року акція стартувала ще вчора, вийшла своєрідна «Чорна середа». У деяких мережах супермаркетів «Чорна п'ятниця» тиждень триває, тож і АЗС борються за лояльність покупця.
Але ринок є ринок і скоро, думаю, ціни повернуться до ринкових. І буде, як, наприклад, на початку тижня: літр бензину А-92 – плюс-мінус 53,2 гривні», – розповідає «Главкому» директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.
Андрій Кузьмін, «Главком»
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