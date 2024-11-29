Чому на українських АЗС подешевшало паливо. Аналітики назвали екзотичну причину

Автозаправні станції зробили споживачам подарунок

На українських АЗС різко знизилися ціни на бензин та дизельне паливо. З початку листопада вони падали на кілька копійок за літр – через коливання на нафтовому ринку та завершення періоду активного споживання. Але 27 листопада ціни впали одразу на кілька гривень. «Главком» розповідає – чому.

Ще два тижні тому літр дизельного палива коштував у середньому 50,9 грн. Але станом на 28 листопада середні ціни на вітчизняних бензоколонках вже мали такий вигляд:

Дані: консалтингова компанія «А-95»

Як бачимо за даними моніторів ринку, порівняно з попереднім днем ціни впали ще на кілька копійок.

«У нас зараз, так би мовити, нестандартний період – «Чорна п'ятниця». Усі торгові мережі знижують ціни, і автозаправні станції – також. Тут слід зазначити, що АЗС знижували вартість своєї продукції й у минулі роки, але саме у п'ятницю, і це тривало до кінця вікенду. Але цього року акція стартувала ще вчора, вийшла своєрідна «Чорна середа». У деяких мережах супермаркетів «Чорна п'ятниця» тиждень триває, тож і АЗС борються за лояльність покупця.

Але ринок є ринок і скоро, думаю, ціни повернуться до ринкових. І буде, як, наприклад, на початку тижня: літр бензину А-92 – плюс-мінус 53,2 гривні», – розповідає «Главкому» директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

«Чорна п'ятниця» – п'ятниця після американського свята День подяки (четвертий четвер листопада). Звичай влаштовувати розпродаж цього дня встановився в США ще в XIX столітті. У «Чорну п'ятницю» багато працівників беруть відгул на роботі, за винятком працівників роздрібної торгівлі. Починаючи з 2000-х років такі розпродажі проводяться і в інших країнах світу.

Андрій Кузьмін, «Главком»