Підвищення акцизів. Експерт спрогнозував, скільки коштуватиме пальне

Есперт закликають громадян поставитися до цієї ситуації з розумінням та підтримати зусилля уряду, спрямовані на захист національних інтересів

За словами експерта, бензин та дизель подорожчають на 1,5-2 грн/л, газ – на 5 грн/л

Український уряд ухвалив рішення про підвищення акцизів на пальне, що набуде чинності найближчим часом. Збільшення податків торкнеться бензину, дизельного пального та скрапленого газу, проте експерти запевняють, що ці зміни не призведуть до суттєвого зростання цін на заправках. Про це повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook.

Що зміниться за прогнозами експерта:

Бензин: акциз зросте на 1,5 грн за літр,

Дизельне пальне: акциз зросте на 2 грн за літр,

LPG: акциз зросте на 5 грн за літр.

За повідомленням Сергія Куюна, підвищення цін на бензин та дизель може пройти непомітно для споживачів, оскільки очікується зниження світових цін на нафту у серпні. Що стосується скрапленого газу, то він, хоч і подорожчає, залишиться досить вигідним варіантом пального, оскільки різниця у ціні з бензином становитиме близько 27 грн за літр.

«Багато років держава допомагала споживачам скрапленого газу, надавала пільги, тепер держава потребує допомоги. А точніше – ми всі, бо ці гроші підуть на оборону всіх нас. За моїми розрахунками, додатково бюджет отримуватиме понад 6 млрд грн щомісяця», – написав Куюн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.