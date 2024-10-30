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На Львівщині суд оштрафував учителя, який перебрав у день Першого дзвоника

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Львівщині суд оштрафував учителя, який перебрав у день Першого дзвоника
Педагог нетверезим сів за кермо
фото з відкритих джерел

Суддя визнав винним учителя та призначив покарання – 17 тисяч гривень штрафу

У Львівській області суд оштрафував учителя за водіння напідпитку. Однак сам він заперечує, що сідав за кермо, хоч і визнає, що справді випив у день Першого дзвоника. Про це йдеться в постанові Жовківського районного суду.

Подія сталася 2 вересня у селі Зашків Львівського району. «Драгер» зафіксував у крові педагога 2,14 проміле алкоголю, що свідчить про стан сильного сп’яніння.

Проте сам чоловік заперечує, що був за кермом. Натомість він розповів, що після Першого дзвоника у селі Артасів, за місцем його роботи, він з іншими педагогами та учнями ходив на могили полеглих воїнів, які навчалися у їхній школі. А пізніше він разом зі ще одним учителем біля школи розпив пляшку горілки.

Після цього прийшов директор школи та сказав працівнику, що додому в село Зашків його завезе інший чоловік, який не пив. Педагог стверджує, що сів у свій автомобіль на місце пасажира спереду, і це нібито бачили і директор, і вчитель математики.

Дорогою, не доїжджаючи до Зашкова, в автівці нібито закінчився бензин, і водій пішов з каністрою на АЗС, а він залишився чекати, стверджує педагог.

Через деякий час, за словами вчителя, він вийшов з автомобіля та, схоже, знепритомнів. Пригадує лише, що якісь перехожі викликали поліцію.

Також чоловік пояснює, що коли він сказав поліціянтам, що їде додому, то мав на увазі, що його везуть, а не те, що він за кермом.

А втім, на відеозаписах, які дослідив суд, учитель кілька разів підтвердив патрульним, що саме він водій автомобіля.

Водночас суд відмовив у клопотанні адвоката про виклик директора та вчителя математики, оскільки від школи в Артасові до місця події понад 15 кілометрів, і не можна довести, що в дорозі водій та пасажир не помінялися місцями.

Зрештою, суддя визнав винним учителя та призначив покарання – 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням водійських прав на рік. Крім того, педагог має сплатити 606 грн судового збору. Однак постанову ще можна оскаржити через апеляцію.

Раніше посадовець Палацу дітей та юнацтва отримав підозру у службовій недбалості. 

Також у Яворівському районному суді Львівської області розглянули справу командира ЗСУ, який поранив ножем свого підлеглого. Суд визнав молодшого лейтенанта винним, але призначив йому умовний термін.

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Теги: Львівщина бензин водій суддя автомобіль чоловік вчитель педагог вчитель

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