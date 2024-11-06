Хотів підпалити Капітолій у день виборів? Поліція США розповіла деталі про нападника

Затриманий у Капітолії чоловік ніс у рюкзаку дві пляшки пального

Чоловік із сигнальним пістолетом був затриманий під час спроби увійти до центру для відвідувачів у будівлі конгресу у Вашингтоні. Він ніс у рюкзаку дві пляшки з пальним. Про це повідомляє телеканал CBS з посиланням на начальника поліції Капітолію Томаса Мангера. Підозрюваний також проніс багато паперів і, ймовірно, бензин.

28-річний житель Мічигану, ім'я якого поліція не назвала, підійшов до зони перевірки та поклав рюкзак і пальто на конвеєр.

«Як тільки його рюкзак і верхній одяг потрапили в зону перевірки, поліцейські Капітолію США, які обслуговували цю зону, побачили щось схоже на вогнепальну зброю», – сказав Менгер.

Капітолій – місцеперебування Конгресу США на Капітолійському пагорбі в Вашингтоні, центр округу Колумбія. З'єднується з Монументом Вашингтона та Монументом Лінкольна 1800-метровою Національною алеєю. На схід від парламентського центру розкинулися Бібліотека Конгресу і резиденція Верховного суду США. Перший камінь у фундамент Капітолія був закладений Джорджем Вашингтоном 18 вересня 1793 році.

Начальник поліції Капітолію зазначив, що інцидент не має відношення до виборів у Сполучених Штатах. Після вивчення соцмереж чоловіки правоохоронці дійшли висновку, що мотивацією для його вчинку міг стати палестино-ізраїльський конфлікт.

Про затримання чоловіка стало відомо вночі. Повідомлялося, що крім ракетниці він приніс факел. Після цього поліція Капітолію закрила центр для відвідувачів на час з'ясування всіх обставин події.

«У нього в рюкзаку були деякі предмети, які він, можливо, хотів підпалити», – сказав Мангер. «Не було видно, що він облив весь свій одяг. Дещо з його одягу пахло бензином, але не весь. Тож наразі невідомо, якими були його наміри».

Слідчі також заявили, що відстежили пересування чоловіка до приїзду до Капітолію та знайшли його автомобіль біля перехрестя 9-ї вулиці та Меріленд-авеню на північному сході. Поліція повідомила, що незадовго до 15:00 транспортний засіб було заблоковано.

Пізніше стало відомо про затримання в Кантоні в штаті Мічиган чоловіка, який погрожував влаштувати масову стрілянину, якщо перемогу на президентських виборах отримає Трамп. Затриманий Айзек Сіссел обіцяв розстрілювати консервативних християн. Крім того, він назвав кандидата від Республіканської партії «загрозою, яку слід було б усунути» і додав, що «все було б краще, якби Трамп був мертвий».

До слова, у Пенсильванії, одному з ключових штатів на президентських виборах США, суд ухвалив продовжити роботу виборчої дільниці, яка була тимчасово зупинена через повідомлення про замінування.