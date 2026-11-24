У 2026 році Чорна п’ятниця припадає на 27 листопада

27 листопада 2026 року в Україні та світі відзначатимуть «Чорну п’ятницю» (Black Friday) – день масштабних розпродажів, коли магазини пропонують знижки на побутову техніку, електроніку, одяг, косметику та інші товари. Водночас акційні цінники не завжди означають реальну економію: перед розпродажами деякі продавці змінюють вартість товарів, а шахраї створюють підроблені інтернет-магазини та виманюють гроші покупців.

Щоб не витратити більше, ніж планували, варто заздалегідь перевірити ціни, скласти список покупок і визначити бюджет. Також важливо знати свої права: придбання товару зі знижкою не позбавляє покупця можливості обміну, повернення чи гарантійного обслуговування.

Як виникла «Чорна п’ятниця», на що звертати увагу під час розпродажів, як розпізнати фальшиві акції та повернути товар – розповідає «Главком».

Коли «Чорна п’ятниця» у 2026 році

У 2026 році «Чорна п’ятниця» припадає на 27 листопада. Традиційно її проводять наступного дня після Дня подяки у США, який відзначають у четвертий четвер листопада.

Утім, українські магазини часто не обмежуються одним днем. Деякі починають розпродажі за кілька днів або навіть тижнів до офіційної дати, а окремі акції продовжують у вихідні.

Після «Чорної п’ятниці» настає Кіберпонеділок (Cyber Monday) – день розпродажів, орієнтованих передусім на онлайн-покупки. У 2026 році він припадає на 30 листопада.

Історія «Чорної п’ятниці»: звідки з'явилася назва

Традиція великих розпродажів наприкінці листопада зародилася у США. Вона пов'язана з Днем подяки, після якого американці традиційно починають готуватися до різдвяних свят і купувати подарунки.

Однак історія самої назви Black Friday цікавіша, ніж звична версія про великі прибутки магазинів.

За однією з найпоширеніших історичних версій, у 1950–1960-х роках так називали день після Дня подяки поліцейські Філадельфії. Тоді до міста приїжджали численні покупці та туристи, зокрема напередодні щорічного футбольного матчу між військовими академіями армії та флоту США. Через натовпи, затори та додаткове навантаження на правоохоронців цей день став справжнім випробуванням для міста.

Спочатку назва мала негативне забарвлення. Місцеві торговці навіть намагалися замінити її на Big Friday – «Велика п'ятниця», однак ця назва не прижилася.

Згодом магазини популяризували інше пояснення: нібито саме в цей день торговці переходили від збитків, які в бухгалтерських книгах позначали червоним кольором, до прибутків, записаних чорним. Ця версія стала відомою, але історики вважають її пізнішим переосмисленням назви.

В Україні традиція «Чорної п’ятниці» поширилася значно пізніше, ніж у США. Зараз до розпродажів долучаються великі торговельні мережі, інтернет-магазини та невеликі продавці.

Як не витратити всі гроші

Щоб «Чорна п’ятниця» справді допомогла заощадити, а не стала приводом для імпульсивних покупок, варто дотримуватися кількох правил.

Скласти список

Щоб не піддаватися ажіотажу, необхідно мати точний список запланованих покупок і не відступати від нього. На початок переліку потрібно поставити найважливіші придбання, а далі – те, без чого можна обійтися.

Вивчити пропозиції

Варто заздалегідь перевірити, чи бере участь той чи інший онлайн-магазин або сайт продажу у «чорній п'ятниці» і які знижки пропонує. Це допоможе вибрати найвигідніші пропозиції. Не варто випускати з уваги і рекламні інтернет-анонси та зовнішню рекламу.

Перевірте магазин

Якщо ви збираєтеся купувати товар онлайн, варто переконатись у надійності магазину. Почитайте відгуки та перегляньте рейтинг магазину. Пам'ятайте, що шахраї можуть «клонувати» сайти, тому уважно перевіряйте адресний рядок у своєму браузері.

Стежити за ціною

Багато продавців йдуть на хитрість, збільшуючи первісну ціну товару перед «чорною п'ятницею», а потім роблячи «космічну» знижку. Щоб не стати жертвою такого обману, необхідно моніторити ціни наперед. Найвигідніші пропозиції можна знайти за допомогою агрегатора цін. На агрегаторах можна побачити і динаміку цін на товар.

Планувати бюджет

Необхідно спочатку визначити, яку суму ви готові витратити, встановити собі мінімум і максимум. Перед здійсненням онлайн покупок потрібно переконатися, що на картках достатньо грошей. Якщо розрахунок готівкою – перевірити, чи вистачить грошей, щоб заплатити за обрані товари.

Перевіряйте річ перед покупкою

Деякі магазини використовують день знижок для того, щоб позбутися товарів з браком. Перед тим, як купити товар, обов'язково подивіться на нього з усіх боків та переконайтесь, що він без дефектів.

Усі товари можна повернути

Якщо ж вам потрапив бракований товар, його можна повернути. І навіть якщо ви купили якісну річ, але вона вам не підійшла з якихось причин, за законом ви можете її повернути протягом 14 днів. Головне, щоб було збережено товарний вид покупки з етикеткою та чек.

Чи можна повернути товар, придбаний на «Чорну п’ятницю»

Покупці, які придбали товар зі знижкою, мають ті самі права, що й ті, хто заплатив повну вартість. Держпродспоживслужба наголошує: продавець не може відмовити в обміні або поверненні лише через те, що товар був акційним.

Водночас умови залежать від способу покупки та виду продукції.

Покупки у звичайному магазині

Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», непродовольчий товар належної якості можна обміняти протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики та розрахунковий документ.

Якщо аналогічного товару для обміну немає, покупець може розірвати договір і отримати гроші назад або домовитися з продавцем про обмін після надходження потрібного товару.

Однак існують винятки: окремі категорії товарів належної якості не підлягають обміну чи поверненню. Їхній перелік затверджений Кабінетом міністрів України.

Покупки в інтернет-магазинах

Для дистанційних покупок діють окремі правила. Споживач має право відмовитися від договору протягом 14 днів із дня отримання товару або підтвердження інформації про укладення договору – залежно від обставин.

Це право також має винятки, передбачені законодавством. Перед замовленням варто перевірити умови повернення та зберегти підтвердження покупки.

Що робити, якщо магазин відмовляється приймати товар

Якщо продавець порушує права покупця, варто спочатку звернутися до нього з письмовою вимогою, додавши копії чека та інших підтверджень покупки.

Якщо питання не вдалося вирішити, можна подати звернення до Держпродспоживслужби або її територіального органу.

Як не стати жертвою шахраїв під час «Чорної п’ятниці»

Період великих розпродажів використовують не лише магазини, а й інтернет-шахраї. Вони створюють фальшиві сторінки відомих брендів, запускають рекламу з нереалістичними знижками та надсилають повідомлення про нібито виграші або проблеми з доставкою.

Кіберполіція України попереджає про телефонні схеми, у яких зловмисники представляються працівниками відомих магазинів. Вони можуть повідомляти про надзвичайно вигідну пропозицію, виграш техніки або необхідність терміново підтвердити замовлення.

Під час таких розмов шахраї намагаються отримати реквізити банківської картки, PIN-код, CVV-код або одноразовий пароль із повідомлення.

Щоб уберегти гроші:

переходьте на сайти магазинів самостійно, а не за посиланнями з підозрілих повідомлень;

не повідомляйте банківські коди та паролі стороннім;

перевіряйте інформацію про акції через офіційні канали продавця;

не переказуйте гроші незнайомцям за обіцянку надзвичайної знижки;

якщо виникла підозра шахрайства, негайно зв'яжіться з банком через офіційний застосунок або номер телефону.

Якщо ви вже здійснили підозрілий платіж, зверніться до банку, попросіть перевірити можливість зупинення операції та за потреби заблокуйте картку. Також збережіть листування, квитанції й посилання та повідомте про інцидент кіберполіцію.

Що варто пам'ятати перед покупками

«Чорна п’ятниця» може бути нагодою придбати потрібну річ дешевше, якщо заздалегідь порівняти ціни та перевірити продавця. Найбільша знижка не завжди означає найвигіднішу пропозицію.

Головне правило розпродажів – купувати за планом, а не під впливом реклами. Адже справжня економія починається не з перекресленого цінника, а з усвідомленого рішення.