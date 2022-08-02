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Експерт спрогнозував суттєву зміну ціни на гречку 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 14:49 glavcom.ua
Експерт спрогнозував суттєву зміну ціни на гречку 
Під час війни популярна серед українців крупа значно подорожчала
фото: glavcom.ua

Очікується найбільше подешевшання серед інших продуктів, причому вже в серпні

У серпні в Україні може значно здешевшати гречка, цьому сприяють показники нового врожаю крупи. Про це повідомляє аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, пише Agronews.

За словами Литвин, завдяки новому врожаю ціни на гречку можуть впасти найпомітніше.

«Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на цей продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки», – зазначила вона.

Нині кілограм гречаної крупи продається в Україні за ціною понад 90 грн.

Наразі ціни на гречку встановлені на такому рівні.

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Нагадаємо, щорічно українці в середньому споживають 130-140 тис. тонн гречаної крупи. Цього року Україна зможе зібрати приблизно лише 20 тис. тонн гречки за необхідного мінімуму в 100 тис. тонн., ціни продовжать зростати.  

До слова, у серпні очікується максимальна пропозиція різноманітних овочів (помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, моркви, буряків, різних видів капусти та інші), що призведе до деякого зниження цін.
 
 

Теги: продукти ціни

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