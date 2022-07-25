Ракетний удар по порту в Одесі підняв ціни на зерно у світі – Reuters

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій торговій біржі піднялися майже на 4%

Росіяни породили сумніви щодо безпеки портів ледве до того, як висохло чорнило на транспортній угоді

Ціни на пшеницю різко зросли через ракетний удар російської армії по морському порту в Одесі. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій торговій біржі в понеділок піднялися майже на 4% до 7,86 долара за бушель, відновлюючи втрачену в п'ятницю позицію. Тоді після підписання угоди про зерновий коридор ціни впали майже на 6%.

«Відновлення українського експорту потребуватиме не лише безпечних судноплавних каналів, а й безпечних портів. Росіяни породили сумніви щодо безпеки портів ледве до того, як висохло чорнило на транспортній угоді. Сумнів знову є», – заявив один з зернотрейдерів.

Українські морські порти були закриті від початку російського повномасштабного вторгнення у лютому. І хоча деякі врожаї вивозилися залізницею або автосполученням через сусідні країни, такі як Румунія і Польща, мільйони тонн досі залишаються в Україні.

Зменшення поставок від одного з найбільших у світі експортерів зерна спричинило розпал продовольчої інфляції по всьому світу. В ООН попереджають, що це може призвести до голоду і масової міграції в безпрецедентних масштабах..

«Окрім невизначеності щодо того, скільки часу знадобиться для розмінування, власники суден просто не припливуть до України, незалежно від ставки фрахту, якщо вони думають, що їхнє судно буде вражене ракетами», – сказав інший європейський зернотрейдер.

У неділю Україна продовжила спроби відновити експорт зерна зі своїх чорноморських портів згідно з новою угодою, але попередила, що поставки постраждають, якщо російський ракетний удар по Одесі стане ознакою чогось більшого.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту.

Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.