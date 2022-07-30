Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Експерти розповіли, коли подешевшає гречка

Оксана Воронцова
30 липня, 08:13 glavcom.ua
Експерти розповіли, коли подешевшає гречка
Під час війни популярна серед українців крупа різко подорожчала
фото: glavcom.ua

У серпні прогнозується зниження цін на овочі

У серпні очікується максимальна пропозиція різноманітних овочів (помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, моркви, буряків, різних видів капусти та інші), що призведе до деякого зниження цін. Про це в коментарі РБК-Україна сказала аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

«Хоча цього року ситуація може трохи відрізнятися з попередніми роками, адже через тимчасову блокаду Херсонської області та відсутності поставок з цього регіону не варто очікувати дуже низьких цін. Однак тенденція до зниження в порівнянні з липнем однозначно буде спостерігатися», – додала аналітик.

Також в серпні починає надходити врожай яблук. Тому на яблука варто чекати комфортних цін, оскільки їх пропозиція буде достатньою.

Крім того, в серпні збирають і багато зернових культур, однак до моменту їх потрапляння на полиці необхідно більше часу, оскільки їх потрібно доопрацювати (досушити, провести певний обробіток, пофасувати тощо). Саме тому вони можуть потрапити до кінцевого споживача вже в вересні, зазначила Литвин.

«Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки», – прогнозує аналітик УКАБ.

Читайте також:
Теги: продукти ціни гречка овочі

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій торговій біржі піднялися майже на 4%
Ракетний удар по порту в Одесі підняв ціни на зерно у світі – Reuters
25 липня, 18:21
Україні прогнозують погіршення економічної ситуації
Якою буде інфляція та ціни в Україні: прогноз аналітиків
24 липня, 13:59
Обвал курсу гривні спричинив зростання цін на ринку меблевих комплектуючих та матеріалів
Новий курс гривні: в Україні злітають ціни на меблі
22 липня, 19:34

Особисті фінанси

Експерт спрогнозував суттєву зміну ціни на гречку 
Експерт спрогнозував суттєву зміну ціни на гречку 
Що найближчим часом буде з курсом долара: прогноз Нацбанку 
Що найближчим часом буде з курсом долара: прогноз Нацбанку 
Які виплати можуть отримувати українці в серпні: всі деталі 
Які виплати можуть отримувати українці в серпні: всі деталі 
Експерти розповіли, коли подешевшає гречка
Експерти розповіли, коли подешевшає гречка
Курс долара підходить до 43 гривень (фотофакт)
Курс долара підходить до 43 гривень (фотофакт)
Зарплати українців до кінця 2022 року: Нацбанк оприлюднив прогноз
Зарплати українців до кінця 2022 року: Нацбанк оприлюднив прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9584
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
8678
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6944
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6605
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6298
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту