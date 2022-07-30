Експерти розповіли, коли подешевшає гречка

У серпні прогнозується зниження цін на овочі

У серпні очікується максимальна пропозиція різноманітних овочів (помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, моркви, буряків, різних видів капусти та інші), що призведе до деякого зниження цін. Про це в коментарі РБК-Україна сказала аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

«Хоча цього року ситуація може трохи відрізнятися з попередніми роками, адже через тимчасову блокаду Херсонської області та відсутності поставок з цього регіону не варто очікувати дуже низьких цін. Однак тенденція до зниження в порівнянні з липнем однозначно буде спостерігатися», – додала аналітик.

Також в серпні починає надходити врожай яблук. Тому на яблука варто чекати комфортних цін, оскільки їх пропозиція буде достатньою.

Крім того, в серпні збирають і багато зернових культур, однак до моменту їх потрапляння на полиці необхідно більше часу, оскільки їх потрібно доопрацювати (досушити, провести певний обробіток, пофасувати тощо). Саме тому вони можуть потрапити до кінцевого споживача вже в вересні, зазначила Литвин.

«Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки», – прогнозує аналітик УКАБ.