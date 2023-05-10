Як змінилися ціни в Україні за місяць: дані Держстату

На 8,7% подешевшали яйця, на 1,9-0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти

Найбільше (на 7,4%) у квітні подорожчала свинина

На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8-0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9-0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%. Водночас на 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Раніше повідомлялося, що інфляція в Україні різко сповільнилася.

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За прогнозами НБУ, інфляція в Україні цьогоріч сповільниться до 14,8%. Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року.