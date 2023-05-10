Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як змінилися ціни в Україні за місяць: дані Держстату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як змінилися ціни в Україні за місяць: дані Держстату
На 8,7% подешевшали яйця, на 1,9-0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти
фото ілюстративне

Найбільше (на 7,4%) у квітні подорожчала свинина

На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8-0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9-0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор.

Як змінилися ціни в Україні за місяць: дані Держстату фото 1
Як змінилися ціни в Україні за місяць: дані Держстату фото 2

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.

Як змінилися ціни в Україні за місяць: дані Держстату фото 3

Ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%. Водночас на 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті. 

Раніше повідомлялося, що інфляція в Україні різко сповільнилася.

За прогнозами НБУ, інфляція в Україні цьогоріч сповільниться до 14,8%. Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року.

Теги: Держстат продукти ціни житло

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молода картопля подешевшала майже вдвічі
У супермаркетах впали ціни на популярні овочі
7 квiтня, 08:20
Базова інфляція минулого місяця упала до 0,5% з 1,5% у березні, повернувшись на рівень лютого
Інфляція в Україні різко сповільнилася
Сьогодні, 16:48
Продовольча інфляція в поточному році залишатиметься високою через продовження зростання цін
Якими будуть ціни на продукти в Україні: НБУ оновив прогноз інфляції
5 травня, 15:30

Особисті фінанси

Як змінилися ціни в Україні за місяць: дані Держстату
Як змінилися ціни в Україні за місяць: дані Держстату
Нацкомісія дозволила українцям продавати власну електроенергію: деталі
Нацкомісія дозволила українцям продавати власну електроенергію: деталі
Українські банки відновили блокування карткових рахунків клієнтів: причина
Українські банки відновили блокування карткових рахунків клієнтів: причина
Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати
Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати
Електронна трудова книжка: як завантажити та отримати витяг (інструкція)
Електронна трудова книжка: як завантажити та отримати витяг (інструкція)
Кого покарають за несплачені податки з прибутків? ДФС дала роз'яснення
Кого покарають за несплачені податки з прибутків? ДФС дала роз'яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9183
Швеція визначилась щодо передачі літаків Україні
5585
Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ
4291
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
4181
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
3920
Перший півфінал Євробачення-2023: пряма трансляція
3579
У Варшаві українці та поляки влаштували бійку з різаниною

Новини

Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Сьогодні, 14:48
12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Сьогодні, 12:10
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Сьогодні, 07:35
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Ілон Маск попередив, що WhatsApp не є надійним месенджером
Сьогодні, 05:41
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
Сьогодні, 02:19

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту