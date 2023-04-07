У супермаркетах впали ціни на популярні овочі

У березні ціни на овочі рекордно зросли, але на початку квітня їх вартість пішла на спад

На полицях українських супермаркетів дещо знизилися ціни на картоплю, капусту та цибулю. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

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Так, у березні ціни на овочі значно зросли, а подекуди досягли рекордних показників. Однак на початку квітня їх вартість пішла на спад.

Зокрема, молода картопля подешевшала з 23,01 грн/кг до 12,50 грн/кг – майже вдвічі. Рожева картопля здешевшала несуттєво – з 11,82 грн/кг до 10,20 грн/кг.

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скріншот: Мінфін

Молода капуста знизилася в ціні з 77,34 грн/кг до 64,90 грн/кг. А ось білокачанна, навпаки, трохи подорожчала – тепер вона коштує 24,67 грн/кг замість 23,10/кг. При цьому вартість стартує від 21,74 грн/кг («Метро») до 31,90 грн/кг («МегаМаркет»).

скріншот: Мінфін

Майже на чотири гривні знизилася ціна на білу цибулю – тепер вона коштує 84,90 грн/кг. Ріпчасту цибулю можна придбати за 56,92 грн/кг, а синю – 58,26 грн/кг.

скріншот: Мінфін

Нагадаємо, що цьогоріч у березні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією.

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