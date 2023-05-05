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Якими будуть ціни на продукти в Україні: НБУ оновив прогноз інфляції

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Якими будуть ціни на продукти в Україні: НБУ оновив прогноз інфляції
Продовольча інфляція в поточному році залишатиметься високою через продовження зростання цін
фото з відкритих джерел

У повоєнний період основним джерелом тиску на ціни стане відновлення попиту та зарплат

У 2023 році інфляція в Україні уповільниться до 14,8% р/р після 26,6% минулого року. Це відбуватиметься передусім під впливом жорстких монетарних умов, уповільнення світової інфляції та стриманого внутрішнього попиту, у тому числі через повільне відновлення доходів населення. Про це йдеться у «Інфляційному звіт» Національного банку України.

«Зменшення безпекових ризиків із наступного року сприятиме подальшому поліпшенню інфляційних очікувань економічних суб’єктів, згасанню шоків пропозиції завдяки відновленню логістики та виробничих потужностей, а також вищим врожаям», – йдеться у звіті.

Це разом із відносно жорсткою монетарною політикою НБУ послаблюватиме інфляційний тиск навіть в умовах пожвавлення економіки та збереження м’якої фіскальної політики. У результаті інфляція знизиться нижче 10% вже наступного року. У 2025 році інфляція повернеться в цільовий діапазон (5%), йдеться в прогнозі.

У повоєнний період основним джерелом тиску на ціни стане відновлення попиту та зарплат, що найбільше позначатиметься на вартості послуг, зокрема пов’язаних з відновленням житла, зазначили в НБУ.

Ціни на продукти

За даними НБУ, попри нижчі урожаї попереднього року, пропозиція с/г продукції була достатньою для забезпечення внутрішніх потреб, що, серед іншого, було зумовлено теплими погодними умовами взимку.

Крім того, тривало зниження світових цін на ці товари, а експортні ціни на українське збіжжя та іншу с/г продукцію були ще нижчими за світові через логістичні труднощі та високі ризики, навіть попри дію «зернового коридору».

Як наслідок, зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилося до 31,6% р/р. Зокрема, повільніше дорожчали борошно та крупи, а також продукція тваринництва під впливом вторинних ефектів від зниження цін на корми та слабкого попиту. Це, зі свого боку, обмежувало зростання цін і на оброблені продукти харчування, зазначили в НБУ.

Якими будуть ціни на продукти в Україні: НБУ оновив прогноз інфляції фото 1

Водночас, під кінець І кварталу через вичерпання ефектів теплої зимової погоди високими темпами зростали ціни на овочі, зокрема на цибулю, моркву та тепличні овочі, що дорожчали ще й з огляду на зростання витрат бізнесу в попередні місяці через дефіцит е/е, а також обмеження імпорту через наслідки землетрусу в Туреччині. Зберігалися високі темпи подорожчання яєць, йдеться у звіті.

«Продовольча інфляція в поточному році залишатиметься високою через продовження зростання цін на плодоовочеву продукцію у зв’язку з очікуваним зниженням урожаїв, а також ефекти від подорожчання палива в другому півріччі», – зазначають в НБУ.

За прогнозом НБУ, порівняно дешеві корми стримуватимуть підвищення цін на продукцію тваринництва. У наступні роки зі зменшенням безпекових ризиків продовольча інфляція буде швидко знижуватися завдяки відновленню технологічних і логістичних зв'язків, збільшенню врожаїв та очікуваному зниженню світових цін на продовольство та енергоносії. Це переважить вплив від відновлення споживчого попиту, у тому числі через повернення мігрантів.

«Відповідно, прогнозується, що за умови відсутності значних нових шоків пропозиції наступного року інфляція сирих продуктів знизиться до однознакового рівня, а до кінця прогнозного періоду - майже до 3%», – йдеться у звіті.

Джерело
Теги: інфляція продукти ціни

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