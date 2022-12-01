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Як змінилися зарплати українців за час війни: з’явилися нові дані

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Як змінилися зарплати українців за час війни: з’явилися нові дані
У вересні, порівнянні з лютим, зарплата знизилася на 745,7 гривень
Фото з відкритих джерел

Найнижчою зарплата була у квітні

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який був актуальним у третьому кварталі 2022 року. Саме цей показник відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для розрахунку пенсії, йдеться на сайті ПФУ.

Відомство порахувало, як впала зарплата українців за час війни. Відповідно до даних ПФУ, середня зарплата у поточному році склала:

  • січень 2022 року - 14 055,38 гривень,
  • лютий 2022 року - 14 133,18 гривень,
  • березень 2022 року - 13 016,16 гривень,
  • квітень 2022 року - 12 081,96 гривень,
  • травень 2022 року - 12 528,42 гривень,
  • червень 2022 року - 13 957,63 гривень,
  • липень 2022 року - 13 499,87 гривень,
  • серпень 2022 року - 12 745,82 гривень,
  • вересень 2022 року - 13 387,48 гривень.

Таким чином, у вересні в порівнянні з лютим зарплата знизилася на 745,7 гривень. Її мінімальній рівень був у квітні – 12 081,96 гривень. Між тим, за офіційним прогнозом уряду, інфляція у 2022 році складе 29,3%.

Нагадаємо, з 1 грудня Пенсійний фонд України (ПФУ) проведе перерахунок пенсій деяким категоріям громадян. 

Також українці отримають нову грошову допомогу. 

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Як стало відомо раніше, після ракетних ударів українці різко збільшили донати на ЗСУ. 

 

 

 

 

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