Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Після ракетних ударів українці різко збільшили донати на ЗСУ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Після ракетних ударів українці різко збільшили донати на ЗСУ
ЗСУ щоденно звільняють Україну від рашистів
Фото з відкритих джерел

У дні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ

Лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни — United24, «Повернись живим» та Фонд Притули — склали 1,5 мільярда гривень. Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільші збори зафіксовано на платформі United24. За півроку роботи платформи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн.

83% коштів або 5,6 млрд грн українці надіслали на рахунок ЗСУ. На рахунок для медичної допомоги надійшло 745 млн грн — це 11% від загальної суми, на гуманітарну допомогу припадає лише 429 млн грн або 6% від суми надходжень.

Найбільшу суму за місяць задонатили у липні — 2,24 млрд грн. Найбільша активність жертводавців припала на період з 4 до 10 липня. Тоді українці задонатили 1,86 млрд грн — це 83% від усіх надходжень липня. Донати збільшилися після трагедії з обстрілом торговельного центру у Кременчуці.

У серпні та вересні у середньому українці донатили 90 млн грн на тиждень. 

Після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури з 10 до 16 жовтня сума донатів за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ у 2,8 раза — на 251 млн грн.

Від початку великого вторгнення фонд «Повернись живим» зібрав майже 5 млрд грн. Причому кількість донатів та їхня сума суттєво зросли у жовтні, після початку масованих обстрілів інфраструктури.

З 10 до 16 жовтня українці задонатили 108 млн грн. Це в 1,6 раза більше, ніж тижнем раніше.

Схожа ситуація відбулася й після масових обстрілів у листопаді. Так, з 14 до 20 листопада українці поповнили рахунки фонду на 140 млн гривень. Це у 2,3 раза більше, ніж за тиждень до того.

Фонд Притули за 9 місяців з початку великого вторгнення зібрав трохи більше 3 млрд грн. Кількість пожертв після початку масових обстрілів цивільної інфраструктуру суттєво зросла — утричі за місяць.

Нагадаємо, використовуючи «народний супутник» ICEYE, ГУР МО України виявило чималий військовий арсенал рашистів – 2600 одиниць техніки.

Також українці за кілька годин зібрали кошти на перший морський дрон, який коштує 10 мільйонів гривень. 

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після дев’яти місяців бойових дій війна переходить у формат протистояння на виснаження
Де чекати на успіхи ЗСУ: прогноз на зиму
28 листопада, 13:39
Українська армія потребує багато зброї
Зброя для ЗСУ. Дефіцит неминучий?
28 листопада, 15:19
Росія вже втратила в Україні 2908 танків
ЗСУ вже ліквідували майже 88 тис. окупантів – Генштаб
28 листопада, 09:39

Особисті фінанси

Блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів
Блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів
Ціни на овочі та фрукти: що подешевшало найбільше
Ціни на овочі та фрукти: що подешевшало найбільше
Після ракетних ударів українці різко збільшили донати на ЗСУ
Після ракетних ударів українці різко збільшили донати на ЗСУ
Перерахунок пенсії з 1 грудня: кому виплати підвищать найбільше
Перерахунок пенсії з 1 грудня: кому виплати підвищать найбільше
Українці отримають нову грошову допомогу: хто може розраховувати на виплати
Українці отримають нову грошову допомогу: хто може розраховувати на виплати
В Україні збільшаться пенсійні виплати: коли і на скільки
В Україні збільшаться пенсійні виплати: коли і на скільки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
25K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
22K
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори
16K
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ
8612
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито
8398
30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Сьогодні, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту