Після ракетних ударів українці різко збільшили донати на ЗСУ

У дні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ

Лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни — United24, «Повернись живим» та Фонд Притули — склали 1,5 мільярда гривень. Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільші збори зафіксовано на платформі United24. За півроку роботи платформи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн.

83% коштів або 5,6 млрд грн українці надіслали на рахунок ЗСУ. На рахунок для медичної допомоги надійшло 745 млн грн — це 11% від загальної суми, на гуманітарну допомогу припадає лише 429 млн грн або 6% від суми надходжень.

Найбільшу суму за місяць задонатили у липні — 2,24 млрд грн. Найбільша активність жертводавців припала на період з 4 до 10 липня. Тоді українці задонатили 1,86 млрд грн — це 83% від усіх надходжень липня. Донати збільшилися після трагедії з обстрілом торговельного центру у Кременчуці.

У серпні та вересні у середньому українці донатили 90 млн грн на тиждень.

Після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури з 10 до 16 жовтня сума донатів за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ у 2,8 раза — на 251 млн грн.

Від початку великого вторгнення фонд «Повернись живим» зібрав майже 5 млрд грн. Причому кількість донатів та їхня сума суттєво зросли у жовтні, після початку масованих обстрілів інфраструктури.

З 10 до 16 жовтня українці задонатили 108 млн грн. Це в 1,6 раза більше, ніж тижнем раніше.

Схожа ситуація відбулася й після масових обстрілів у листопаді. Так, з 14 до 20 листопада українці поповнили рахунки фонду на 140 млн гривень. Це у 2,3 раза більше, ніж за тиждень до того.

Фонд Притули за 9 місяців з початку великого вторгнення зібрав трохи більше 3 млрд грн. Кількість пожертв після початку масових обстрілів цивільної інфраструктуру суттєво зросла — утричі за місяць.

Нагадаємо, використовуючи «народний супутник» ICEYE, ГУР МО України виявило чималий військовий арсенал рашистів – 2600 одиниць техніки.

Також українці за кілька годин зібрали кошти на перший морський дрон, який коштує 10 мільйонів гривень.