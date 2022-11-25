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Українці отримають нову грошову допомогу: хто може розраховувати на виплати

Альона Боженко
glavcom.ua
Українці отримають нову грошову допомогу: хто може розраховувати на виплати
50 тис. українців отримають грошову допомогу
фото ілюстративне

Пріоритетними, для надання допомоги, є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи

Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі «єДопомога». Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що за запитом міжнародної організації до списку включені заяви людей, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Це вже другий список, наданий норвезькій Раді у справах біженців.

«Звертаємо увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат. Нагадуємо, рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї», – зазначили в Міністерстві.

Повідомляється, що на сьогодні громадянами України подано понад 10 млн заявок, у зв'язку з чим був тимчасово припинений збір заявок на платформі «єДопомога» для їх передачі за запитом в міжнародні організації.

Гуманітарна платформа «єДопомога» створена Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, Світового Банку та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції. Платформа має три напрями: грошова допомога від держави («єДопомога» державна); отримання та надання волонтерської допомоги («єДопомога» волонтерська); виплати від міжнародних організацій («єДопомога» міжнародна). На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі переселенці можуть залишитися без виплат. Зазначається, що представники управлінь соціального захисту перевірять внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем їхньої реєстрації. У випадку відсутності ідентифікації виплати ВПО будуть припинені з наступного місяця. 

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Теги: гроші пенсіонери переселенці

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