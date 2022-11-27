Перерахунок пенсії з 1 грудня: кому виплати підвищать найбільше

У грудні в Україні відбудеться останній із запланованих у 2022 році перерахунок пенсій та соціальних виплат

Підвищення торкнеться лише тих, хто не працює

У грудні в Україні відбудеться останній із запланованих у 2022 році перерахунок пенсій та соціальних виплат. Експерт із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснив, кому пенсію підвищать найбільше, пише «На пенсії».

Так, пенсіонерам молодше 70 років із повним стажем (30 та 35 років) мінімальну пенсійну виплату збільшать до 2500 гривень. Тобто тепер такі пенсіонери отримуватимуть не 2300 гривень (розмір їхньої пенсії до підвищення), а мінімум – 2500 гривень. Багато хто з таких людей не отримав надбавку в жовтні, але тепер частина пенсіонерів отримає надбавку рівно в 200 гривень. Важливо пам'ятати, що це підвищення торкнеться лише тих, хто не працює.

Жінкам та чоловікам, які мають стаж менше ніж 30 і 35 років відповідно, мінімальну пенсію все одно трохи піднімуть: пропорційно наявному стажу виходячи із суми 2500 гривень. Ці зміни не пов'язані зі збільшенням прожиткового мінімуму, а були заздалегідь прописані у Постанові Кабінету Міністрів «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та надалі» №963 від 15 вересня 2021 року.

Нагадаємо, пенсіонери, які після 24-го лютого виїхали за кордон, стикнулися з проблемою, що їм перестала приходити пенсія. Як пояснив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, існує законодавча норма, за якою виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.