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«Євросолідарність» стверджує, що знайшла джерела для повернення доплат військовим

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Євросолідарність» стверджує, що знайшла джерела для повернення доплат військовим
ЄС провела ретельний аналіз видатків і побачила, що щонайменше 53,9 млрд. грн, які можна перерозподілити на ЗСУ
фото: eurosolidarity.org

Щонайменше 53,9 млрд. грн. можна перерозподілити на ЗСУ, вважають у партії

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що в бюджеті є кошти для повернення грошових доплат військовослужбовцям. Відповідні зміни до Держбюджету пропонуються у законопроєкті 9006. Про це інформує сайт партії.

«Протягом пленарних засідань «Європейська Солідарність» неодноразово піднімала питання негайного повернення доплат військовим. І забезпечення ЗСУ дронами, квадрокоптерами, артилерійськими снарядами, танковими боєприпасами, гранатами для гранатометів», – нагадала Геращенко.

«Ми знайшли в бюджеті додаткові кошти на це. Ніна Южаніна, Ростислав Павленко і наша команда провели ретельний аналіз видатків і побачили, що щонайменше 53,9 млрд. грн, які можна перерозподілити на ЗСУ», – зазначає співголова фракції.

«Ми зареєстрували проєкт №9006 про внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік», – зазначає Геращенко. Законопроєкт передбачає спрямувати 53,9 млрд гривень на снаряди, боєприпаси та безпілотники, відтак зекономлені гроші з бюджеті Міноборони можна використати для повернення скасованих грошових доплат військовим.

У «Євросолідарності», зокрема, пропонують скоротити такі видатки бюджету:

  • 51,1 млрд грн дорожнього фонду з будівництва доріг (75%);
  • 1,7 млрд грн з єдиного телемарафону;
  • 0,7 млрд грн з прокуратури (в тому числі за рахунок скорочення «підвищення кваліфікації»);
  • 0,4 млрд грн з ДБР (в тому числі за рахунок скорочення власних поточних витрат).

«Це дозволить зберегти спрямування вже передбачених у Міністерстві оборони коштів на фінансування протягом всього 2023 року додаткових грошових виплат військовослужбовцям та забезпечити підвищення виплат військовослужбовцям у районах бойових дій», – зазначає Геращенко.

«У грудні 2021 – на початку лютого 2022 року ми закликали владу припинити будівництво доріг і вбухувати гроші в канал «РАДА» та спрямувати всі наявні ресурси для підвищення обороноздатності держави. Нас не почули. Можливо, не варто зараз наступати на граблі?», – зауважує співголова «Європейської Солідарності».

«Гроші – ЗСУ! І жорсткий парламентський контроль над видатками МО», – резюмує Ірина Геращенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути скасовані доплати військовим. 

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Теги: Європейська солідарність Міноборони Ірина Геращенко гроші Ніна Южаніна будівництво партії фінансування боєприпаси Ростислав Павленко

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