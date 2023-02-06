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Порошенко вимагає повернути доплати 30 тис. військовим

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко вимагає повернути доплати 30 тис. військовим
Петро Порошенко
фото: Європейська солідарність

«Ми маємо захистити військовослужбовців», – переконаний п’ятий президент

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути скасовані доплати військовим. Порошенко наголосив – економити на армії неприпустимо.

«Нас дуже обурює ситуація, коли дехто намагається зняти по 30 тисяч гривень з українських військовослужбовців нібито для економії бюджетних коштів. 30 тисяч гривень з військовослужбовців, які навіть картку з собою на фронт не забирають. А бійці ТрО і резерву за ці кошти купують форму, броніки, шоломи – те, чого не вистачало», – сказав Порошенко.

Порошенко вважає, що доплати у 30 тисяч варто зберегти для всіх військовослужбовців, хто їх отримує на сьогодні. А питання диференціації вирішувати шляхом нарощування цієї суми. 30 тисяч – усім, хто вдягнув форму, а чим ближче воїн до передової – тим більше має отримувати, вважає Порошенко.

«Ми маємо захистити військовослужбовців», – переконаний п’ятий президент.

Він також закликав Верховну Раду внести зміни до закону про Конституційний суд і привести його у відповідність із європейськими стандартами. Порошенко нагадав, що законопроєкт «Європейської Солідарності» відповідав усім вимогам, однак Верховна Рада підтримала варіант, який віддаляє євроінтеграцію України.

«Щойно завершився історичний Саміт Україна-ЄС. Це був перший Саміт під час широкомасштабної військової агресії і перший Саміт після того, як Україна набула статусу країни-кандидата в члени Європейського Союзу. Саме тому так важливо для нас забезпечити прогрес в нашій інтеграції. Забезпечити, щоб вже цього року розпочалися переговори про вступ», – наголосив Порошенко.

«Одним із головних питань є формування незалежної судової системи і незалежного Конституційного Суду. Ми мали проголосувати законопроєкт «Європейської Солідарності», який був повністю узгоджений з європейськими партнерами. Замість цього проголосували інший закон, який відштовхнув євроінтеграцію», – констатує п’ятий президент.

«Зараз ми вимагаємо поставити до Порядку денного закон про Конституційний Суд і проголосувати його в редакції, яка відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, і Європейської Комісії. Бажано було б це зробити до Саміту», – зауважив Порошенко.

Він нагадав, що 90% українців підтримують членство нашої держави у Європейському Союзі.

Петро Порошенко також закликав імплементувати закон щодо перейменування РПЦ в Україні. «РПЦ – це «п’ята колона». Прийняте рішення Конституційного Суду України щодо використання назви російської православної церкви. Ми маємо негайно імплементувати цю норму», – наголосив п’ятий президент.

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Теги: Петро Порошенко фронт президент Україна військові закон Конституційний суд саміт Європейська солідарність Верховна Рада переговори

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