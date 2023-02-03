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Стало відомо, скільки грошей отримає Україна для розмінування територій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, скільки грошей отримає Україна для розмінування територій
Борель розповів про допомогу Україні для розмінування територій
фото:www.rbc.ru

Оголошене додаткове фінансування включатиме всі витрати на необхідне обладнання для  розмінування небезпечних зон

Цього року Україна отримає  фінансову допомогу для розмінування територій, що перебувають під українським контролем.  Про це оголосив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у п'ятницю, у Києві, під час Саміту Україна-ЄС, інформує «Інтерфакс».

«Ми надамо до 25 млн євро на підтримку зусиль щодо розмінування цих небезпечних зон. Захист цивільних осіб (...) є пріоритетом», – повідомив Боррель.

Він пояснив, що оголошене додаткове фінансування включатиме витрати на необхідне обладнання для українських державних операторів протимінної діяльності та на підтримку можливостей української влади щодо ефективного управління відповідним сектором.

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, у Києві розпочався Саміт Україна-ЄС. Напередодні до столиці прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів. Також Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні і 45 млн для тренувальної місії.

Напередодні саміту Україна-ЄС депутати Європарламенту схвалили резолюцію, у якій вкотре підтримали членство України в ЄС. Але наголосили: процес вступу має ґрунтуватися на заслугах. У тексті ухваленої резолюції євродепутати вимагають від ЄС працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС. 

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Теги: гроші Україна фінансування розмінування саміт

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