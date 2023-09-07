Юристи дали інструкцію, як погасити заборгованість онлайн

Існує кілька способів проведення оплати лише у декілька кліків

Наявність боргу за комуналку чи неоплаченого штрафу може призвести до відкриття виконавчого провадження. Щоб уникнути цього, можна зробити оплату онлайн кількома способами, розповідає «Юридичний порадник для ВПО».

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Через «Дія»

Погашення заборгованості через мобільний додаток «Дія» вимагає кількох простих кроків:

у меню «Послуги» виберіть «Виконавчі провадження»;

за наявності відкритого провадження ви побачите інформацію про борг;

натисніть кнопку «Сплатити» та виберіть відповідний спосіб оплати;

квитанцію оплати буде збережено в додатку, її можна завантажити або надіслати на електронну пошту.

Автоматична система виконавчих проваджень (АСВП)

Для погашення боргу:

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перейдіть до розділу «Доступ сторін до виконавчого провадження»;

натисніть «Оплатити» та виберіть спосіб оплати;

квитанція про оплату буде доступна для завантаження або надсилання на електронну пошту.

Варто зазначити, що для доступу до АСВП потрібен номер виконавчого провадження та ідентифікатор доступу (пароль). Ці дані знаходяться у Постанові про відкриття виконавчого провадження, яка має бути доступна у додатку «Дія» або надіслана поштою.

Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби

Спосіб актуальний для тих, хто має заборгованість зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів: