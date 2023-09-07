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Юристи дали інструкцію, як погасити заборгованість онлайн

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Юристи дали інструкцію, як погасити заборгованість онлайн
Наявність боргу може призвести до відкриття виконавчого провадження
фото: 24tv

Існує кілька способів проведення оплати лише у декілька кліків 

Наявність боргу за комуналку чи неоплаченого штрафу може призвести до відкриття виконавчого провадження. Щоб уникнути цього, можна зробити оплату онлайн кількома способами, розповідає «Юридичний порадник для ВПО».

Через «Дія»

Погашення заборгованості через мобільний додаток «Дія» вимагає кількох простих кроків:

  • у меню «Послуги» виберіть «Виконавчі провадження»;
  • за наявності відкритого провадження ви побачите інформацію про борг;
  • натисніть кнопку «Сплатити» та виберіть відповідний спосіб оплати;
  • квитанцію оплати буде збережено в додатку, її можна завантажити або надіслати на електронну пошту.

Автоматична система виконавчих проваджень (АСВП)

Для погашення боргу:

  • перейдіть до розділу «Доступ сторін до виконавчого провадження»;
  • натисніть «Оплатити» та виберіть спосіб оплати;
  • квитанція про оплату буде доступна для завантаження або надсилання на електронну пошту.

Варто зазначити, що для доступу до АСВП потрібен номер виконавчого провадження та ідентифікатор доступу (пароль). Ці дані знаходяться у Постанові про відкриття виконавчого провадження, яка має бути доступна у додатку «Дія» або надіслана поштою.

Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби

Спосіб актуальний для тих, хто має заборгованість зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів:

  • авторизуйтеся з використанням зручного способу (електронний підпис, Дія.Підпис та ін.);
  • перейдіть у меню «Стан розрахунків із бюджетом»;
  • натисніть "Реквізити" навпроти відповідного податку. Після цього з'являться реквізити для оплати та QR-код для здійснення платежу;
  • квитанцію про оплату можна завантажити або надіслати на електронну пошту.
Теги: послуги борг українці

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