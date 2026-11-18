Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 18 листопада 2026 року. Порівняно з 17 листопада, долар США подорожчав, тоді як євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,34 грн, євро – 49,85 грн, польського злотого – 11,32 грн.

Курс валют станом на 18 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,3436 ↓ 49,8561 ↓ 59,8196 ↓ 11,3232 ↓ 54,0255 ↓ Ощадбанк 45,25 / 45,80 49,75 / 50,65 - - - Приватбанк 45,30 / 45,87 49,73 / 50,76 59,74 / 60,24 11,29 / 11,45 - ПУМБ 45,30 / 45,90 49,90 / 50,60 59,30 / 60,70 11,20 / 11,50 - monobank 45,31 / 45,76 49,74 / 50,54 - - - Райффайзен 45,00 / 45,85 49,50 / 50,50 57,40 / 61,50 10,70 / 11,70 51,20 / 55,40 OTP Bank 45,10 / 45,80 49,50 / 50,50 - - 53,25 / 54,25 Укрсиббанк 45,39 / 45,77 49,81 / 50,55 59,20 / 61,20 - 53,60 / 55,10

* курс валют станом на 09:25 18 листопада 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.