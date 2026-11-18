Курс валют 18 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,34 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 18 листопада 2026 року. Порівняно з 17 листопада, долар США подорожчав, тоді як євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,34 грн, євро – 49,85 грн, польського злотого – 11,32 грн.
Курс валют станом на 18 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,3436 ↓
|49,8561 ↓
|59,8196 ↓
|11,3232 ↓
|54,0255 ↓
|
Ощадбанк
|45,25 / 45,80
|49,75 / 50,65
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,30 / 45,87
|49,73 / 50,76
|59,74 / 60,24
|11,29 / 11,45
|-
|
ПУМБ
|45,30 / 45,90
|49,90 / 50,60
|59,30 / 60,70
|
11,20 / 11,50
|-
|
monobank
|45,31 / 45,76
|49,74 / 50,54
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,00 / 45,85
|
49,50 / 50,50
|57,40 / 61,50
|10,70 / 11,70
|
51,20 / 55,40
|
OTP Bank
|45,10 / 45,80
|49,50 / 50,50
|-
|-
|53,25 / 54,25
|
Укрсиббанк
|45,39 / 45,77
|49,81 / 50,55
|59,20 / 61,20
|-
|53,60 / 55,10
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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