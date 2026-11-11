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Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 11 листопада 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 11 листопада 2026
Національний банк оновив офіційний курс валют на 11 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,50 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 11 листопада 2026 року. Порівняно з 10 листопада, долар США, євро та польський злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,50 грн, євро – 51,07 грн, польського злотого – 11,63 грн.

Курс валют станом на 11 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,5013 51,0795 61,1163 11,6395 55,4797 
Ощадбанк Ощадбанк
 45,40 / 46,10 50,80 / 51,75 60 / 62,30 11,20 / 11,80 54,10 / 56,10
Приватбанк Приватбанк
 45,65 / 46,08 50,85 / 51,54 60,8 / 61,34 11,57 / 11,75 -
ПУМБ ПУМБ
 45,40 / 46 50,80 / 51,50 60,30 / 61,70

11,42 / 11,72

 -
monobank monobank
 45,61 / 46,01 50,88 / 51,53 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,15 / 45,99

50,70 / 51,60

 58,50 / 62,40 10,95 / 11,95

52,40 / 56,70
OTP Bank OTP Bank
 45,16 / 45,65 50,19 / 51,50 60,16 / 61,55 11,43 / 11,68 54,56 / 55,75
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,35 / 45,99 50,75 / 51,75 60,20 / 62,45 - 54,55 / 56,55
* курс валют станом на 09:17 11 листопада 2026 року

За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подешевшали, а польський злотий та євро подорожчали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: валюта курс валют НБУ Нацбанк гроші

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