Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 11 листопада 2026
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,50 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 11 листопада 2026 року. Порівняно з 10 листопада, долар США, євро та польський злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,50 грн, євро – 51,07 грн, польського злотого – 11,63 грн.
Курс валют станом на 11 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,5013 ↑
|51,0795 ↑
|61,1163 ↑
|11,6395 ↑
|55,4797 ↓
|
Ощадбанк
|45,40 / 46,10
|50,80 / 51,75
|60 / 62,30
|11,20 / 11,80
|54,10 / 56,10
|
Приватбанк
|45,65 / 46,08
|50,85 / 51,54
|60,8 / 61,34
|11,57 / 11,75
|-
|
ПУМБ
|45,40 / 46
|50,80 / 51,50
|60,30 / 61,70
|
11,42 / 11,72
|-
|
monobank
|45,61 / 46,01
|50,88 / 51,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,15 / 45,99
|
50,70 / 51,60
|58,50 / 62,40
|10,95 / 11,95
|
52,40 / 56,70
|
OTP Bank
|45,16 / 45,65
|50,19 / 51,50
|60,16 / 61,55
|11,43 / 11,68
|54,56 / 55,75
|
Укрсиббанк
|45,35 / 45,99
|50,75 / 51,75
|60,20 / 62,45
|-
|54,55 / 56,55
За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подешевшали, а польський злотий та євро подорожчали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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