Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів

Раніше НБУ полегшував умови кредитування для аграрїїв

Нові правила мають спростити доступ до фінансування для підприємств та громад

Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набудуть чинності 5 вересня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку, передає «Главком».

Зміни затверджені постановами Правління Національного банку України №98 та №99 від 3 вересня. Вони мають спростити доступ до кредитування для підприємств, які не мають значного обсягу основних засобів, а також допомогти громадам залучати кошти на відновлення інфраструктури.

Одним із ключових нововведень стало розширення переліку забезпечення, яке банки можуть враховувати під час кредитування.

До прийнятного забезпечення відтепер зараховуватимуть майнові права на виручку за вже відвантажені товари, виконані роботи або надані послуги. Для такого забезпечення встановили коефіцієнт ліквідності 0,3.

Це має спростити отримання позикових коштів для підприємств, які через специфіку діяльності або наслідки війни не мають достатньо основних засобів, щоб використовувати їх як заставу.

Водночас НБУ посилив роль муніципальних гарантій. Коефіцієнт ліквідності для безумовних і безвідкличних гарантій міських та обласних рад підвищили до 0,8.

Регулятор також запровадив єдиний підхід до врахування портфельних гарантій. Стандартизовані правила мають використовуватися для пом'якшення кредитного ризику під час розрахунку мінімального розміру зважених експозицій банків.

Окремо Національний банк продовжив дію перехідних періодів за нормативами кредитного ризику та розрахунку максимального розміру значної експозиції.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, банківська система продовжує нарощувати кредитування попри виклики воєнного стану. Нові регуляторні рішення, за його словами, мають дати банкам змогу створювати додаткові кредитні продукти для бізнесу без накопичення критичних ризиків.

Новий пакет доповнює рішення, які регулятор запровадив на початку серпня. Тоді НБУ, зокрема, розширив можливості для реструктуризації боргів та фінансування підприємств агропромислового комплексу.

Нагадаємо, Рада Національного банку України підтвердила актуальність основних засад грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу. Регулятор також зберіг орієнтир на інфляцію 5% та керовану гнучкість гривні.