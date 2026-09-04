Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн

Потреба у новому номіналі виникла через сукупність економічних змін

Нова купюра має понад 20 захисних елементів

4 вересня, Національний банк України вводить у готівковий обіг банкноту номіналом 2000 грн. Вона доповнює чинний ряд гривні, а ознайомитися з детальними характеристиками нової купюри можна на офіційній сторінці НБУ. Про це пише «Главком».

Банкнота 2000 грн стане найбільшим номіналом сучасної української гривні. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу.

За даними регулятора, станом на 1 липня 2026 року банкноти номіналом 1000 грн становили понад 55% від загальної суми банкнот у готівковому обігу. У НБУ зазначають, що поява купюри вищого номіналу дасть змогу зробити готівкові розрахунки зручнішими та оптимізувати операції з транспортування, оброблення і зберігання грошей.

Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

«Рішення про банкноту 2000 грн ґрунтується не на одному показнику. Це результат сукупності факторів, які сформували об’єктивну потребу зробити обслуговування готівкового обігу ефективнішим», – заявляв Пишний.

Унікальна захисна стрічка

Однією з особливостей нової купюри став захисний елемент Anima™ Colour. Це «віконна» поліхромна анімована стрічка, виконана у синьо-жовтій гамі.

Якщо змінювати кут нахилу банкноти, на стрічці змінюється зображення: Тризуб переходить у знак гривні, створюючи ефект руху. НБУ називає 2000-гривневу банкноту першою у світі з таким захисним елементом.

Ще один оптично-змінний елемент – SPARK. Під час зміни кута огляду його колір змінюється, а зображення створює кінетичний ефект.

Загалом банкнота має понад 20 захисних елементів. Серед них – водяний знак, захисна стрічка, мікротексти, латентне зображення та елементи, які перевіряються під ультрафіолетовим та інфрачервоним випромінюванням.

Чому нову купюру присвятили Стусу

На лицьовому боці банкноти розміщено портрет Василя Стуса. На зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.

Фото: Національний банк України

У дизайні використано також елементи українського мистецтва та графіки. Напис на лицьовому боці виконаний шрифтом, створеним на основі графічних традицій Георгія Нарбута – художника, який працював над оформленням українських грошей у період Української Народної Республіки.

Серед художніх мотивів банкноти є образ сокола-боривітра з мозаїки Алли Горської «Боривітер». У композиції також використано мотиви робіт Віктора Зарецького та Бориса Плаксія.

Окрему увагу приділено державній символіці. На купюрі є стилізований Тризуб і напис «Слава Україні – Героям слава».

Дату випуску обрали невипадково

4 вересня пов’язане одразу з двома ключовими подіями життя Василя Стуса.

4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» у київському кінотеатрі «Україна» Стус разом з Іваном Дзюбою та В’ячеславом Чорноволом виступив проти політичних репресій радянської влади щодо української інтелігенції.

Через 20 років, 4 вересня 1985 року, поет помер у радянському таборі особливого режиму в Пермській області.

Саме ці дві дати стали підставою для вибору 4 вересня як дня введення банкноти в обіг.

Нагадаємо, «Главком» уже розповідав про підготовку до появи нового номіналу. У липні Національний банк презентував дизайн купюри, після чого окрему увагу привернула дискусія навколо шрифту. Пізніше НБУ заявив про його заміну на оновлений варіант.