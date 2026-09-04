Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн
Потреба у новому номіналі виникла через сукупність економічних змін
фото: Національний банк України

Нова купюра має понад 20 захисних елементів

4 вересня, Національний банк України вводить у готівковий обіг банкноту номіналом 2000 грн. Вона доповнює чинний ряд гривні, а ознайомитися з детальними характеристиками нової купюри можна на офіційній сторінці НБУ. Про це пише «Главком».

Банкнота 2000 грн стане найбільшим номіналом сучасної української гривні. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу.

За даними регулятора, станом на 1 липня 2026 року банкноти номіналом 1000 грн становили понад 55% від загальної суми банкнот у готівковому обігу. У НБУ зазначають, що поява купюри вищого номіналу дасть змогу зробити готівкові розрахунки зручнішими та оптимізувати операції з транспортування, оброблення і зберігання грошей.

Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

«Рішення про банкноту 2000 грн ґрунтується не на одному показнику. Це результат сукупності факторів, які сформували об’єктивну потребу зробити обслуговування готівкового обігу ефективнішим», – заявляв Пишний.

Унікальна захисна стрічка

Однією з особливостей нової купюри став захисний елемент Anima™ Colour. Це «віконна» поліхромна анімована стрічка, виконана у синьо-жовтій гамі.

Якщо змінювати кут нахилу банкноти, на стрічці змінюється зображення: Тризуб переходить у знак гривні, створюючи ефект руху. НБУ називає 2000-гривневу банкноту першою у світі з таким захисним елементом.

Ще один оптично-змінний елемент – SPARK. Під час зміни кута огляду його колір змінюється, а зображення створює кінетичний ефект.

Загалом банкнота має понад 20 захисних елементів. Серед них – водяний знак, захисна стрічка, мікротексти, латентне зображення та елементи, які перевіряються під ультрафіолетовим та інфрачервоним випромінюванням.

Чому нову купюру присвятили Стусу

На лицьовому боці банкноти розміщено портрет Василя Стуса. На зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.

Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн фото 1
Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн фото 2
Фото: Національний банк України

У дизайні використано також елементи українського мистецтва та графіки. Напис на лицьовому боці виконаний шрифтом, створеним на основі графічних традицій Георгія Нарбута – художника, який працював над оформленням українських грошей у період Української Народної Республіки.

Серед художніх мотивів банкноти є образ сокола-боривітра з мозаїки Алли Горської «Боривітер». У композиції також використано мотиви робіт Віктора Зарецького та Бориса Плаксія.

Окрему увагу приділено державній символіці. На купюрі є стилізований Тризуб і напис «Слава Україні – Героям слава».

Дату випуску обрали невипадково

4 вересня пов’язане одразу з двома ключовими подіями життя Василя Стуса.

4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» у київському кінотеатрі «Україна» Стус разом з Іваном Дзюбою та В’ячеславом Чорноволом виступив проти політичних репресій радянської влади щодо української інтелігенції.

Через 20 років, 4 вересня 1985 року, поет помер у радянському таборі особливого режиму в Пермській області.

Саме ці дві дати стали підставою для вибору 4 вересня як дня введення банкноти в обіг.

Нагадаємо, «Главком» уже розповідав про підготовку до появи нового номіналу. У липні Національний банк презентував дизайн купюри, після чого окрему увагу привернула дискусія навколо шрифту. Пізніше НБУ заявив про його заміну на оновлений варіант

Читайте також:

Теги: В'ячеслав Чорновіл гроші населення Андрій Пишний Україна Національний банк Василь Стус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівельники входять до найбільш затребуваних працівників в Україні
Робітничі професії стають «новим золотом»: кого найбільше шукають роботодавці
28 серпня, 08:29
Удари по складах та НПЗ Росії треба продовжувати
Не помста, а ціна війни. Україна має продовжувати бити по економіці РФ
7 серпня, 16:38
Державні прапори країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви
«Росія може перевірити НАТО вже восени»: Балтія готується до відсічі агресії
31 серпня, 13:15
Чорноморський пункт швартування КТК
Україна погодила зі США обмеження на удари в Чорному морі – Bloomberg
8 серпня, 13:40
Комплекс Patriot залишається одним з небагатьох засобів, здатних перехоплювати російські балістичні ракети
Виробники Patriot не поспішають з ліцензією для України: яка причина
10 серпня, 00:25
Дата-центр для навчання моделей штучного інтелекту
AI-компанії наростили борги на тлі гонки штучного інтелекту
22 серпня, 03:42
Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін поскаржився Заходу на удари ЗСУ
Влада РФ пояснила, за якої умови погодиться на «замороження» війни
10 серпня, 09:27
Після богослужіння люди попрощалися з загиблим на Майдані Незалежності
Понад 25 років шукав загиблих на війні. Україна прощається з Олексієм Юковим
8 серпня, 16:49
Окупанти розуміють, що під час такого штурму вижити може лише одна машина
Росія готова втрачати 15 бронемашин заради одного прориву – ISW
Вчора, 08:45

Особисті фінанси

Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн
Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн
Євро, долар та злотий подорожчали: курс валют на 3 вересня 2026
Євро, долар та злотий подорожчали: курс валют на 3 вересня 2026
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 3 вересня 2026 року
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 3 вересня 2026 року
В Україні подорожчали молочні продукти: як за рік змінилися ціни
В Україні подорожчали молочні продукти: як за рік змінилися ціни
До 170 тис. грн штрафу за чужі картки: Зеленський подав законопроєкт про «дропів»
До 170 тис. грн штрафу за чужі картки: Зеленський подав законопроєкт про «дропів»
Шторм на ринку нерухомості: Київ скидає ціни, в регіонах виник дефіцит (огляд)
Шторм на ринку нерухомості: Київ скидає ціни, в регіонах виник дефіцит (огляд)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
93K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua