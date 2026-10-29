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Нацбанк підвищив облікову ставку: що це означає

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Нацбанк підвищив облікову ставку: що це означає
Підвищення облікової ставки – це інструмент боротьби з інфляцією
фото: glavcom.ua

Рішення регулятора має стримати інфляцію та підтримати гривневі заощадження на тлі зростання цінового тиску

Правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін. Про це повідомляє Національний банк України, пише «Главком».

Облікова ставка – це ключовий орієнтир вартості грошей в економіці. Вона впливає на процентні ставки за банківськими депозитами та кредитами, а також на рішення громадян і бізнесу щодо заощаджень і витрат.

Чому НБУ підвищив облікову ставку

За даними регулятора, інфляція в Україні прискорилася сильніше, ніж прогнозувалося раніше. У вересні 2026 року споживчі ціни зросли на 10% у річному вимірі, а базова інфляція становила 8,8%. За оцінками НБУ, тенденція до посилення цінового тиску збереглася і в жовтні.

Серед основних причин регулятор називає подорожчання пального через війну на Близькому Сході, а також посилення російських атак на українські підприємства, складську та логістичну інфраструктуру. Руйнування й перебої в роботі бізнесу збільшують витрати на виробництво та доставку товарів, що зрештою позначається на цінах.

На цьому тлі погіршилися інфляційні очікування банків та аналітиків. Тому Нацбанк вирішив посилити процентну політику, щоб підтримати попит на гривневі активи та обмежити додатковий тиск на валютний ринок.

Як зміняться ціни та чого очікувати від інфляції

НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%. За оцінками регулятора, лише наслідки російських обстрілів додадуть до річного показника близько 0,7 відсоткового пункту. На ціни також впливатимуть дорожче пальне та збільшення бюджетних стимулів.

Водночас у Нацбанку очікують, що у 2027 році інфляція сповільниться до 7,3%. Цьому мають сприяти зниження світових цін на нафту, заходи монетарної політики та ймовірне послаблення внутрішнього попиту через наслідки російських атак.

Повернення інфляції до цільового показника у 5% прогнозується у 2028 році. Водночас цей сценарій залежатиме від безпекової ситуації, динаміки виробничих витрат та здатності української економіки відновлювати виробництво товарів і послуг.

Що це означає для депозитів, кредитів і гривні

Облікова ставка є одним із ключових інструментів монетарної політики НБУ. Вона впливає на вартість грошей у банківській системі та може позначатися на ставках за депозитами й кредитами.

Підвищення ставки має зробити гривневі заощадження привабливішими. За даними НБУ, попит населення на гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики в національній валюті продовжував зростати. Після попередніх рішень регулятора банки почали переглядати ставки за депозитами.

Водночас підвищення облікової ставки не означає автоматичного подорожчання всіх кредитів або збільшення доходності кожного депозиту. Умови залежать від конкретного банку та продукту.

Регулятор також розраховує, що підтримка попиту на гривневі активи допоможе стримувати тиск на валютному ринку. Однак рішення НБУ саме по собі не гарантує незмінності курсу: на нього впливають також обсяги експорту й імпорту, міжнародна допомога та безпекова ситуація.

Економіка України скоротилася, прогноз на 2026 рік погіршено

За оцінками Нацбанку, у третьому кварталі 2026 року реальний ВВП України скоротився на 0,5% у річному вимірі. Серед причин – блокада морських портів, російські атаки на виробничі потужності та логістику. Найбільших втрат зазнали металургійні й рудні підприємства, водночас погіршилася динаміка в інших галузях промисловості, торгівлі та сільського господарства.

Прогноз зміни реального ВВП на 2026 рік переглянули в бік зниження – до мінус 0,4%. У 2027 році НБУ очікує зростання економіки на 0,4%, а у 2028 році – на 2,2%.

Відновленню мають сприяти державні та приватні інвестиції в оборонну промисловість, виробництво озброєння й відбудову критичної інфраструктури. Водночас темпи відновлення залежатимуть від безпекової ситуації та поліпшення логістики.

НБУ залишатиме ставку на рівні 16,5% щонайменше до другого кварталу 2027 року

У базовому прогнозі Національного банку передбачено збереження облікової ставки на поточному рівні до другого кварталу 2027 року. Водночас регулятор наголошує, що готовий змінювати монетарну політику залежно від подальшої динаміки інфляції та економічної активності.

Серед головних ризиків залишаються продовження повномасштабної війни, нові російські удари по підприємствах та інфраструктурі, зростання виробничих витрат і можливі перебої з міжнародним фінансуванням. Додатковим чинником невизначеності є розвиток війни на Близькому Сході, зокрема можливе подальше подорожчання нафти.

Варто нагадати, що Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. 

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Теги: економіка війна курс валют Нацбанк

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