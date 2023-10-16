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Нацбанк назвав найпопулярнішу банкноту в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацбанк назвав найпопулярнішу банкноту в Україні
Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн
фото ілюстративне

Сума банкнот і монет в обігу зросла лише на 11,8 млрд грн за дев'ять місяців

В Україні в обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що сума банкнот і монет в обігу зросла лише на 11,8 млрд грн за дев'ять місяців 2023 року.

Попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попри номінальне зростання обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу) й монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості монет в обігу).

Нацбанк назвав найпопулярнішу банкноту в Україні фото 1

Найменше у готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 грн (4,5%) і 10 грн (3,3%). Десятигривневі банкноти поступово замінюються на монети відповідного номіналу (вже 1,3% від загальної кількості монет в обігу).

На одного жителя України припадає 65 банкнот і 175 розмінних монет (на 1 січня 2023 року – 71 банкнот і 169 монет відповідно).

Національний банк продовжив строк обміну монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок і банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн зразка 2003 року, що вже тривалий час вилучаються з обігу та перестали бути платіжним засобом.

Таке рішення особливо важливе для українців, які вимушено залишили свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окупованій території, і не мають можливості здійснити обмін, пояснюють у НБУ.

Старі купюри та монети можна обмінювати ще протягом трьох місяців після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські банки вдвічі скоротили ввезення готівкової іноземної валюти.

Теги: банк гроші НБУ

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