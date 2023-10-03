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Банкіри закликають українців утриматись від купівлі валюти

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Банкіри закликають українців утриматись від купівлі валюти
Експерт прогнозує, що вже за 1-1,5 тижні ситуація стабілізується
фото з відкритих джерел

«Я б не радив громадянам вестися на політику обмінних пунктів»

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі «Обозревателю» розповів, що долар в обмінниках може ненадовго подорожчати, але його не треба панічно скуповувати.

Так він прокоментував рішення Нацбанку скасувати фіксований курс із 3 жовтня, а також додав, що вже за 1-1,5 тижні ситуація стабілізується.

«На першому етапі цілком можливо, що курс в обмінниках може стрибнути, проте цей ефект можна вважати "піною": за 1-1,5 тижня ситуація буде більш менш адекватною. Усі попередні кроки НБУ з оволодіння ринком були вдалими, тому я б не радив громадянам вестися на політику обмінних пунктів, не піддаватися на «магічні заобрійні цифри» і точно не бігти стрімголов і скуповувати валюту», – порадив Лєсовий.

За його словами, режим керованої гнучкості обмінного курсу, який почав діяти відсьогодні, є проміжною ланкою на шляху до плаваючого курсу.

«Фактично НБУ зберігає за собою контроль за дотриманням балансу між попитом та пропозицією, що унеможливить появу будь-якого хаосу», – зазначив експерт.

Тарас Лєсовий додав, що новий режим означає вільне курсоутворення міжбанку, де курс визначатиметься співвідношенням попиту та пропозиції.

«Якщо, наприклад, попит перевищуватиме пропозицію, одразу зростатиме курс міжбанку. На міжбанку почнуть діяти закони економіки, які матимуть свій позитивний ефект», – пояснив банкір.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Він відрізняється від режиму «плаваючого» курсоутворення, який діяв в нашій країні до повномасштабного вторгнення.

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Теги: банк курс доллара валюта Нацбанк

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