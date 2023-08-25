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Українські банки вдвічі скоротили ввезення готівкової іноземної валюти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські банки вдвічі скоротили ввезення готівкової іноземної валюти
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у липні 2023 року удвічі менший, ніж у червні цього року
фото з відкритих джерел

Обсяг у доларах скоротився з $424 млн до $217 млн, обсяг у євро – $207 млн до $96 млн

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у липні 2023 року, становив $322 млн. Це більш ніж удвічі менше, ніж у червні ($638 млн). Про це йдеться у статистиці зовнішнього сектору від Національного банку України.

Обсяг у доларах скоротився з $424 млн до $217 млн, обсяг у євро – $207 млн до $96 млн.

Обсяг у доларах скоротився з $424 млн до $217 млн, обсяг у євро – $208 млн до $96 млн
Обсяг у доларах скоротився з $424 млн до $217 млн, обсяг у євро – $208 млн до $96 млн
фото: скріншот

За даними НБУ, у липні з України вивезли $58 млн, що на $15 млн менше, ніж у червні ($73 млн).

За даними НБУ, у липні з України вивезли $58 млн, що на $15 млн менше, ніж у червні ($73 млн)
За даними НБУ, у липні з України вивезли $58 млн, що на $15 млн менше, ніж у червні ($73 млн)
фото: скріншот

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився – з 40 до 38 гривень за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 гривні за долар.

Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 гривні за долар.

Нагадаємо, НБУ повідомив, чи переглядатиме офіційний курс долара.

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Теги: банк валюта гроші Нацбанк

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