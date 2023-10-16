Нацбанк оновив курс валют на 16 жовтня

Ціна долара залишилась на попередньому рівні, а євро зі злотим знизились

Сьогодні, 16 жовтня курс долара залишився незмінним, а євро зі злотим знизилися в ціні. Відповідні дані вказані в офіційному курсі валют Національного банку України.

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Середній банківський курс долара становить:

1 долар США – 37,50 грн.

Курс євро:

1 євро – 40,00 грн.

Курс злотого:

1 польський злотий – 8,50 грн.

Банківський курс долара:

Приватбанк – 37,20 – 37,80 грн

Ощадбанк – 37,50 – 38,20 грн

Укрексімбанк – 36,40 – 37,40 грн (тільки при оплаті карткою)

ПУМБ – 37,70 – 38,20 грн

Укрсиббанк – 37,35 – 37,90 грн

Банківський курс євро:

Приватбанк – 39,60 - 40,60 грн

Ощадбанк – 40,00 – 41,00 грн

Укрексімбанк – 38,65 – 40,00 грн (тільки при оплаті карткою)

ПУМБ – 40,10 - 40,80

Укрсиббанк – 39,40 - 40,30 грн

Банківський курс злотого:

Приватбанк – 8,48 – 9,00 грн

Ощадбанк – 8,10 – 8,90 грн

Укрексімбанк – 8,60 – 9,05 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,00 грн, а продають за 38,11 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн, а продають за 40,47 грн.

Нагадаємо, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті. Таку думку висловив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і додав, що в разі емісії «курс покотиться».