У Нацбанку вивчають можливість подальшого послаблення валютних обмежень

Голова Нацбанку Пишний: За умови успішного збільшення курсу можуть бути розглянуті питання репатріації старих дивідендів

Пишний: Ми працюємо над тим, щоби прибрати множинність курсів

Національний банк України готовий лібералізувати валютні обмеження там, де це створює потік коштів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

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«Ми працюємо над тим, щоби прибрати множинність курсів. Інше завдання – максимально спростити операції, які сприятимуть припливу інвестицій в українську економіку. Власне, для цього ми розглядаємо можливість надати дозвіл на репатріацію «нових» дивідендів», – сказав він.

Пишний розповів, що на прохання НБУ банки провели опитування своїх клієнтів стосовно намірів репатріювати дивіденди, якщо таку можливість буде надано.

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«Зараз ми аналізуємо цю інформацію і співставляємо з можливостями нашого ринку, поточних та прогнозованих обсягів резервів. Якщо переконаємося, що це не вплине на нашу спроможність зберігати курсову стійкість, ухвалимо відповідне рішення», - підкреслив Пишний.

Голова Нацбанку додав, що за умови успішного збільшення курсу можуть бути розглянуті питання репатріації старих дивідендів, торгового фінансування та обслуговування зобов'язань, які були сформовані до 2023 року.

«Україна готова лібералізувати валютні обмеження там, де це створює потік нових грошей або йдеться про фінансування оборонних потреб чи критичних для України імпортних операцій. Водночас за умови, якщо це не загрожуватиме курсовій стійкості», – підсумував Пишний.

Раніше НБУ пом’якшив валютні обмеження для державних компаній.