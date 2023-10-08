Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

У Нацбанку вивчають можливість подальшого послаблення валютних обмежень

Христина Жиренко
glavcom.ua
У Нацбанку вивчають можливість подальшого послаблення валютних обмежень
Голова Нацбанку Пишний: За умови успішного збільшення курсу можуть бути розглянуті питання репатріації старих дивідендів
фото: 24 канал

Пишний: Ми працюємо над тим, щоби прибрати множинність курсів

Національний банк України готовий лібералізувати валютні обмеження там, де це створює потік коштів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний. 

«Ми працюємо над тим, щоби прибрати множинність курсів. Інше завдання – максимально спростити операції, які сприятимуть припливу інвестицій в українську економіку. Власне, для цього ми розглядаємо можливість надати дозвіл на репатріацію «нових» дивідендів», – сказав він.

Пишний розповів, що на прохання НБУ банки провели опитування своїх клієнтів стосовно намірів репатріювати дивіденди, якщо таку можливість буде надано.

«Зараз ми аналізуємо цю інформацію і співставляємо з можливостями нашого ринку, поточних та прогнозованих обсягів резервів. Якщо переконаємося, що це не вплине на нашу спроможність зберігати курсову стійкість, ухвалимо відповідне рішення», - підкреслив Пишний.

Голова Нацбанку додав, що за умови успішного збільшення курсу можуть бути розглянуті питання репатріації старих дивідендів, торгового фінансування та обслуговування зобов'язань, які були сформовані до 2023 року.

«Україна готова лібералізувати валютні обмеження там, де це створює потік нових грошей або йдеться про фінансування оборонних потреб чи критичних для України імпортних операцій. Водночас за умови, якщо це не загрожуватиме курсовій стійкості», – підсумував Пишний.

Раніше НБУ пом’якшив валютні обмеження для державних компаній. 

Теги: Національний банк фінансування Андрій Пишний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка

У Нацбанку вивчають можливість подальшого послаблення валютних обмежень
У Нацбанку вивчають можливість подальшого послаблення валютних обмежень
Верховний Суд під час розгляду справи «Укренерго» проігнорував зобов'язання, взяті Україною перед ЄС – експерт
Верховний Суд під час розгляду справи «Укренерго» проігнорував зобов'язання, взяті Україною перед ЄС – експерт
Рада збільшила видатки держбюджету на потреби оборони
Рада збільшила видатки держбюджету на потреби оборони
Пальне в Україні стало ще дорожчим: актуальні ціни на АЗС
Пальне в Україні стало ще дорожчим: актуальні ціни на АЗС
Рекорд за історію України. Рада збільшила видатки держбюджету на 322,6 млрд грн
Рекорд за історію України. Рада збільшила видатки держбюджету на 322,6 млрд грн
Для залучення інвестицій в Україну необхідне військове страхування, – бізнесмен
Для залучення інвестицій в Україну необхідне військове страхування, – бізнесмен

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Китай відреагував на події в Ізраїлі
26K
Архімандрит УПЦ МП, який втік з Криму, розказав як РПЦ поглинає церкву на чолі з Онуфрієм
18K
Байден відреагував на події в Ізраїлі
15K
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
12K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7216
Як ХАМАС прорвав кордон із Ізраїлем: з’явилися відео

Новини

ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 04:40
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Вчора, 12:24
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
Вчора, 10:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту