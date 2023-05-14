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Підвищення пенсій: хто цьогоріч може розраховувати на індексацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Підвищення пенсій: хто цьогоріч може розраховувати на індексацію
Загалом, під час березневої індексації було перераховано виплати 10,5 млн українських пенсіонерів
фото з відкритих джерел

Від 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

 

Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус у інтерв'ю ТСН.ua. розповів, кому цьогоріч слід чекати на перерахунок та збільшення пенсій.

За словами Капінуса, цього року вже було проведено індексацію пенсій та заплановано кілька масових перерахунків пенсій.

Так, від 1 березня на коефіцієнт збільшення 1,197 було проіндексовано пенсії, призначені відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Також збільшено розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, зросли розміри мінімальної пенсії та мінімальних пенсійних виплат пенсіонерам різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж.

Загалом, під час березневої індексації було перераховано виплати 10,5 млн українських пенсіонерів, каже очільник Пенсійного фонду.

Кому підвищили виплати:

  • Від 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 2022 рік.
  • Від 1 квітня в автоматичному режимі, після подання страхувальниками звітності за І квартал 2023 року та надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період, перерахували пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати.
  • Від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Нагадаємо, українські пенсіонери не тільки мають право вийти на пенсію достроково, а й можуть змінити свій вид виплат на більш вигідний – так, із пенсії «за інвалідністю» можна перейти на пенсію «за віком» або «за втратою годувальника».

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Теги: пенсіонери пенсійна система самоврядування страхування

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