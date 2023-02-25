В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, які пропонують у декілька етапів підвищити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум в Україні

Пропозиції щодо збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати містяться в законопроєктах №8431 та №8432. У випадку прийняття законів, перше підвищення рівнів соціального забезпечення відбудеться 1 квітня. Про це повідомив 24 Канал із посиланням на сайт Верховної Ради України.

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Що передбачають нові законопроєкти

Перший законопроєкт пропонує підвищення розміру мінімальної зарплатні. Воно відбудеться у декілька етапів:

з 1 квітня – до 7370 гривень;

з 1 липня – до 8107 гривень;

з 1 жовтня – до 8918 гривень.

До слова, зараз розмір мінімальної зарплати становить 6700 гривень.

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Другий законопроєкт пропонує збільшити показники прожиткового мінімуму. Загальний показник зміниться так:

з 1 квітня – до 2848 гривень;

з 1 липня – до 3133 гривень;

з 1 жовтня – до 3446 гривень.

Для дітей до шести років прожитковий мінімум може змінитися так:

з 1 квітня – до 2499 гривень;

з 1 липня – до 2749 гривень;

з 1 жовтня – до 3024 гривень.

Для дітей 6-18 років:

з 1 квітня – до 3116 гривень;

з 1 липня – до 3428 гривень;

з 1 жовтня – до 3771 гривні.

Показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб зміниться наступним чином:

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з 1 квітня – до 2952 гривень;

з 1 липня – до 3248 гривень;

з 1 жовтня – до 3572 гривні.

Для осіб, які втратили працездатність:

з 1 квітня – до 2302 гривень;

з 1 липня – до 2533 гривень;

з 1 жовтня – до 2786 гривні.

У випадку, якщо ці закони приймуть у Верховній Раді, вони набудуть чинності з 1 квітня 2023 року.

Наскільки збільшаться пенсії після індексації

У середньому пенсійні виплати після березневої індексації підвищаться на 400-700 гривень.

Середня пенсія зараз становить приблизно 3500 гривень, а після проведення індексації становитиме 4200-4500 гривень. Мінімальна пенсія зафіксована на рівня 2100-2600, тобто після збільшення вона становитиме 2500 – 3300 гривень.

Раніше ми писали, хто в Україні зможе розраховувати на пенсійні доплати на суму майже 4 400 гривень.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував індексацію пенсій на 20% у березні цього року.