В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, які пропонують у декілька етапів підвищити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум в Україні
Пропозиції щодо збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати містяться в законопроєктах №8431 та №8432. У випадку прийняття законів, перше підвищення рівнів соціального забезпечення відбудеться 1 квітня. Про це повідомив 24 Канал із посиланням на сайт Верховної Ради України.
Що передбачають нові законопроєкти
Перший законопроєкт пропонує підвищення розміру мінімальної зарплатні. Воно відбудеться у декілька етапів:
- з 1 квітня – до 7370 гривень;
- з 1 липня – до 8107 гривень;
- з 1 жовтня – до 8918 гривень.
До слова, зараз розмір мінімальної зарплати становить 6700 гривень.
Другий законопроєкт пропонує збільшити показники прожиткового мінімуму. Загальний показник зміниться так:
- з 1 квітня – до 2848 гривень;
- з 1 липня – до 3133 гривень;
- з 1 жовтня – до 3446 гривень.
Для дітей до шести років прожитковий мінімум може змінитися так:
- з 1 квітня – до 2499 гривень;
- з 1 липня – до 2749 гривень;
- з 1 жовтня – до 3024 гривень.
Для дітей 6-18 років:
- з 1 квітня – до 3116 гривень;
- з 1 липня – до 3428 гривень;
- з 1 жовтня – до 3771 гривні.
Показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб зміниться наступним чином:
- з 1 квітня – до 2952 гривень;
- з 1 липня – до 3248 гривень;
- з 1 жовтня – до 3572 гривні.
Для осіб, які втратили працездатність:
- з 1 квітня – до 2302 гривень;
- з 1 липня – до 2533 гривень;
- з 1 жовтня – до 2786 гривні.
У випадку, якщо ці закони приймуть у Верховній Раді, вони набудуть чинності з 1 квітня 2023 року.
Наскільки збільшаться пенсії після індексації
У середньому пенсійні виплати після березневої індексації підвищаться на 400-700 гривень.
Середня пенсія зараз становить приблизно 3500 гривень, а після проведення індексації становитиме 4200-4500 гривень. Мінімальна пенсія зафіксована на рівня 2100-2600, тобто після збільшення вона становитиме 2500 – 3300 гривень.
Раніше ми писали, хто в Україні зможе розраховувати на пенсійні доплати на суму майже 4 400 гривень.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував індексацію пенсій на 20% у березні цього року.
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