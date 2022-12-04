Пенсія та мінімальна зарплатня: як зміняться виплати наступного року

Кабінет Міністрів у планує покрити всі соціальні бюджетні видатки за допомогою іноземних партнерів

В ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 році не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Про це ідеться у матеріалі ТСН.

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Через повномасштабну війну прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, так само як мінімальна пенсія за віком наступного року збільшуватися не буде та становитиме 2093 грн. Мінімальна заробітна плата також не зміниться у 2023 році, зараз вона становить 6700 грн

Тобто традиційного підвищення мінімалки та надбавок до пенсій у наступному році не передбачено.

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Попри все у березні 2023 року запланована індексація пенсій. Попередньо йдеться про підвищення на 5%.

Оформити пенсію за віком у 60 років у 2023 році зможуть українці зі стажем 30 років., у 63 роки зможуть вийти на пенсію зі стажем не менше 20 років, у 65 років – не менше 15.

Згідно з внесеними замінами в законодавство щодо пенсійного забезпечення чорнобильців, мінімальні пенсії по інвалідності в ліквідаторів тепер прив’язані до середньої зарплати по Україні. Середня зарплата по країні, що враховується при обчисленні пенсій, за 2021 рік становить 12993,56 грн. При інвалідності I групи загальний розмір пенсії з усіма надбавкам не може бути нижчим цієї суми, тобто 100%. В осіб з II групою інвалідності пенсія встановлюється в розмірі не нижче 80% від вказаної суми, за наявності III групи – 60%.

У лютому 2023 року Пенсійний фонд повинен озвучити середню зарплату за 2022 рік. Згідно з розміром середньої зарплати від 1 березня 2023 року відбудеться автоматичний перерахунок мінімальних пенсій чорнобильців.

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За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у 2023 році українці не залишаться без пенсій, зарплат та інших бюджетних виплат. Кабінет Міністрів у планує покрити всі соціальні бюджетні видатки, пов'язані із виплатою пенсій, зарплат бюджетникам, допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю. Все це буде профінансовано завдяки надійним партнерам України – США, Канади та країни Євросоюзу.

Нагадаємо, у грудні в Україні відбудеться останній із запланованих у 2022 році перерахунок пенсій та соціальних виплат.

Нагадаємо, пенсіонери, які після 24-го лютого виїхали за кордон, стикнулися з проблемою, що їм перестала приходити пенсія. Як пояснив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, існує законодавча норма, за якою виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.