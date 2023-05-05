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Як змінити пенсію на вигіднішу? Українці мають законний варіант

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як змінити пенсію на вигіднішу? Українці мають законний варіант
Українці мають законне право змінити розмір пенсії
фото з відкритих джерел

Якщо у пенсіонера інвалідність І чи ІІ групи, то виплати будуть вищими, ніж в ІІІ групи

Українські пенсіонери не тільки мають право вийти на пенсію достроково, а й можуть змінити свій вид виплат на більш вигідний – так, із пенсії «за інвалідністю» можна перейти на пенсію «за віком» або «за втратою годувальника». Про це пише видання «Апостроф».

Відповідно до закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» при призначенні пенсії за інвалідністю враховується період часу з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Цей період зараховується до загального стажу для розрахунку пенсії. Проте, слід зазначити, що при переході на пенсію за віком такий додатковий стаж не враховується і не додається до загального стажу.

Пенсію з інвалідності призначають у разі настання інвалідності, викликаної захворюванням (включаючи каліцтво, не пов'язане з роботою, інвалідність з дитинства), яка повністю або частково позбавила людину працездатності. Однак, щоб одержати цю пенсію, необхідно мати страховий стаж, описаний у статті 32 Закону.

Підводне каміння 

Так наприклад, пенсія за інвалідністю ІІІ групи становить половину пенсії за віком, тобто на даний час це 1934 гривні. Водночас жінки старше 65 років зі стажем 30 років і чоловіки зі стажем 35 років мають право мінімальну пенсію віком, що становить 40% від мінімальної зарплати, тобто. на даний час це 2600 гривень. Тому, якщо у громадянина достатній стаж, то пенсія за віком може виявитися вигіднішою, ніж пенсія за інвалідністю ІІІ групи.

Однак, якщо у пенсіонера інвалідність І чи ІІ групи, то виплати будуть вищими, ніж в ІІІ групи. У цьому випадку ймовірність того, що пенсія за інвалідністю буде вигіднішою, ніж пенсія за віком, значно вища.

У громадян з інвалідністю ІІ групи пенсія становить 90% від мінімальної пенсії за віком, що наразі дорівнює 2 340 гривням, а в інвалідів І групи – 100%, тобто. 2600 гривень. Також слід враховувати, що при призначенні пенсії за інвалідністю до стажу додатково зараховуються роки з початку встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, в Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії – так званий меценатський. Про це повідомляє Пенсійний фонд на своїй сторінці в Facebook. Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн, а ще 3 тисячі грн піде на пенсії іншим українцям. 

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Теги: пенсіонери пенсійна система українці Пенсійний фонд пенсія страхування

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