Українці можуть додати навчання після 2004 року в стаж: як це зробити 

Кожен доплюсований місяць коштує 2860 грн

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується час навчання у ВНЗ лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску. Тому тим українцям, хто хотів би додати проведені у виші роки до страхового стажу, доведеться розщедритися. Сплатити ЄСВ для зарахування періоду навчання до стажу можна, пише «Соціальна платформа».

Для цього слід звернутися до податкової за місцем проживання з заявою про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. При цьому сума ЄСВ, яку доведеться сплатити, становитиме 2860 грн за один місяць.

Відповідно до закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», при одноразовій сплаті ЄСВ за періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, її сума за кожен місяць такого періоду не може бути меншою від мінімального страхового внеску на дату укладання договору помноженого на коефіцієнт два.

Договір про добровільну участь укладається терміном не менше одного року. Відповідно, здійснюючи щомісячні виплати добровільно, період таких виплат зараховуватиметься до страхового стажу.

Страховий стаж – це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески.

Нагадаємо, період навчання може бути зарахований до трудового стажу, однак лише за певних умов.