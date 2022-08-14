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ФОПи під час війни звільнені від сплати єдиного соцвнеску: чи нараховується стаж?

Дар'я Самборська
glavcom.ua
ФОПи під час війни звільнені від сплати єдиного соцвнеску: чи нараховується стаж?
Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню
фото з відкритих джерел

Фізичним особам-підприємцям у разі несплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування не нараховується страховий стаж

У період дії воєнного стану фізичним особам-підприємцям дозволили не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Але у разі несплати цього податку, підприємці не набувають страхового стажу. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

У відомстві зазначили, що відповідно до статті закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески.

«Якщо підприємець не сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, він не набуває страхового стажу», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, у зв’язку з дією воєнного стану фізичним особам-підприємцям, а також членам фермерських господарств надане право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану, не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Такий крок застосований задля зменшення фінансового навантаження на підприємців та стимулювання їх до продовження діяльності, необхідної для країни в складних умовах війни.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що людям, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, страховий стаж не нараховуватиметься. На тимчасово окупованих територіях лишається близько 3 млн пенсіонерів. 

Також відомо, що з 1 липня пенсії та інші соціальні виплати для українців зросли. Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму непрацездатних осіб, тож 1 липня збільшилася на 93 грн. Максимально дозволена пенсія також збільшується – на 930 грн. Відтепер вона складатиме 20 279 грн.

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Теги: Пенсійний фонд податки стаж пенсія

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