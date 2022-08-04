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Чи зараховується страховий стаж тим, хто працює в окупації: відповідь Мінсоцполітики

Надія Клочко
Сьогодні, 16:08 glavcom.ua
Чи зараховується страховий стаж тим, хто працює в окупації: відповідь Мінсоцполітики
Страховий стаж людей, які працюють на окупованих територіях, не зараховується
фото з відкритих джерел

Люди, які працюють на окупованій території, не сплачують єдиний соціальний внесок

Людям, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, страховий стаж не нараховуватиметься. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна»

«Поки вони не сплачують єдиний соціальний внесок, їхній страховий стаж не буде зараховуватися ні в якому вигляді», – сказала міністр.

Чиновниця повідомила, що на тимчасово окупованих територіях лишається близько 3 млн пенсіонерів.

«З 2014 року на тимчасово окупованих територіях перебувало 1,277 млн пенсіонерів, з них 1,160 млн перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію і підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталося, і ми не знаємо, що з ними. З урахуванням нових окупованих територій, таких пенсіонерів близько 3 млн», – повідомила Жолнович.

За словами міністерки, всім пенсіонерам, які перебувають на окупованих територіях, за замовчуванням нараховуються пенсійні виплати.

«Якщо є інформація про смерть людини, то, очевидно, що пенсійний фонд припиняє виплати. І якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів по банку немає, ми призупиняємо нарахування. Саме призупиняємо, бо ми не знаємо, чи та людина не може зняти ці гроші, чи справді з нею уже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж презюмуємо, що люди живі», – підкреслила вона.

Жолнович пояснила, якщо по завершенню шестимісячного терміну, після якого було призупинено нарахування пенсійних виплат, людина дасть про себе знати, їй буде нараховано усі виплати. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до кінця року Кабінет міністрів планує підвищити розмір деяких соціальних виплат

Також відомо, що з 1 липня пенсії та інші соціальні виплати для українців зросли. Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму непрацездатних осіб, тож 1 липня збільшилася на 93 грн. Максимально дозволена пенсія також збільшується – на 930 грн. Відтепер вона складатиме 20 279 грн.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики планує запровадження доплат до пенсій пенсіонерам віком від 65 років з 2023 року.

Теги: стаж пенсія Міністерство соціальної політики окупація війна

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