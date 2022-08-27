Чи зараховується навчання до трудового стажу: роз’яснення Пенсійного фонду

Після 01.01.2004 до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску

Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами

Період навчання може бути зарахований до трудового стажу, однак лише за певних умов. Яких саме – пояснив Пенсійний фонд України.

Страховий стаж – це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески.

Поняття «страховий стаж» запроваджено Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 01.01.2004.

Періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу при обчисленні пенсії за періоди до 01.01.2004 згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення», а після 01.01.2004 – Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Водночас до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 01.01.2004. Зокрема, й періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Після 01.01.2004 до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.

Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану фізичним особам-підприємцям дозволили не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Але у разі несплати цього податку, підприємці не набувають страхового стажу.

Також відомо, що з 1 липня пенсії та інші соціальні виплати для українців зросли. Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму непрацездатних осіб, тож 1 липня збільшилася на 93 грн. Максимально дозволена пенсія також збільшується – на 930 грн. Відтепер вона складатиме 20 279 грн.