Відпустка за власний рахунок: яка небезпека може чекати на працівників

З відпустками без збереження заробітної плати (за власний рахунок) необхідно бути вкрай обережним

Працівник під час тривалої відпустки без збереження заробітної плати менш соціально захищений і втрачає страховий стаж

В Україні намітилася масова тенденція, коли роботодавці примушують своїх співробітників на час воєнного стану йти у відпустку без збереження заробітної плати (за власний рахунок) та без обмеження строку на підставі частини 1 статті 26 Закону України «Про відпустки».

Причини можуть бути для цього зовсім різними залежно від ситуації, що складається. Роботодавцю вигідно оформити відпустку без збереження заробітної плати на весь період воєнного стану, проте для працівника така ситуація може таїти в собі приховану небезпеку!

З відпустками без збереження заробітної плати (за власний рахунок) необхідно бути вкрай обережним, особливо працівникові, адже розмір оплати праці працівника та щомісячна сплата страхових внесків впливають на страховий стаж працюючого, який є важливим при призначенні пенсії. Страховий стаж зараховується лише при сплаті страхових внесків.

Основною відмінністю страхового стажу від трудового є те, що наявність страхового стажу безпосередньо пов'язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Якщо працівник написав заяву про відпустку без збереження заробітної плати на цілий місяць або більше (на час періоду військового стану), такому працівнику не нараховується заробітна плата, а значить відсутня і база для нарахування та сплати єдиного соціального внеску (страхового внеску) і як результат, страховий стаж за відповідні неоплачувані місяці не зараховується і можна залишитися без пенсіі. Якщо працівник захворів під час відпустки без збереження заробітної плати, то допомога з тимчасової непрацездатності такому працівникові також не надається.

З чинних законодавчих норм видно, що працівник під час тривалої відпустки без збереження заробітної плати (більше місяця) менш соціально захищений і втрачає страховий стаж, і на це слід звернути увагу працівнику, коли пропонують написати заяву на відпустку «за власний рахунок» на тривалий час!

Джерело: блог Андрія Павловського

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