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«В Європі був би сильний супротив». Міжнародні організації пояснили головну небезпеку закону про медіа

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«В Європі був би сильний супротив». Міжнародні організації пояснили головну небезпеку закону про медіа
Володимир Зеленський у грудні підписав закон «Про медіа»
фото з відкритих джерел

«Цей законопроєкт недостатній, щоб гарантувати медіа свободу в країні»

Незважаючи на те, що українські законодавці взяли до уваги критику міжнародної спільноти після прийняття законопроєкту у першому читанні, європейська медіаспільнота бачить у ньому серйозні загрози для вільного поширення інформації в Україні. Про це йдеться у матеріалі «Голосу Америки».

Так, ще влітку після прийняття першої версії законопроєкту, Комітет захисту журналістів (CPJ) у Нью-Йорку закликав українську владу відмовитися від тих норм, які, на їхню думку, порушують права медіа.

«Український законопроєкт про ЗМІ серйозно загрожує свободі преси в країні, посилюючи державний контроль над інформацією в той час коли громадяни потребують її найбільше», – йшлося у заяві організації.  

І незважаючи на те, що законодавці взяли до уваги критику міжнародної спільноти після прийняття законопроєкту у першому читанні, позиція Комітет захисту журналістів у Нью-Йорку залишилась незмінною.

«Наша позиція залишається незмінною з літа, бо ми маємо ті самі застереження, що й шість місяців тому, коли опублікували свою першу заяву, і у вересні, коли ми зробили другу заяву. Ми вважаємо, що законопроєкт, який отримав підпис Зеленського – спроба встановити жорсткіший контроль над вільним поширенням інформації. Ми бачили багато спроб це зробити, починаючи з часів повномасштабної війни. І ми закликали українську владу не намагатися контролювати вільний потік інформації та не обмежувати свободу медіа», – вважає Гульноза Саїд, координаторка програм CPJ у Європі та Центральній Азії.

Головна критика закону стосується широких повноважень державного регулятора – Нацради з питань телебачення та радіомовлення, який отримав можливість скасовувати реєстрацію, блокувати медіа чи блокувати його за значні порушення.

За це, а також за процедуру обрання членів Нацради українським парламентом і президентом, закон критикує і Європейська федерація журналістів.

Генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Ґутьєррес бачить у підписаному президентом Зеленським законі дві проблеми:

  • Незалежність національних регуляторів. Структура, запропонована цим законом – це не є структурою повністю незалежного політичного регулятора.
  • Закон розширює спектр позасудових санкцій проти медіа. Медіа повинні мати гарантію, підпорядковуватися насамперед  незалежному медійному регулятору та судовим рішенням, а не рішенням політиків з уряду.

Аргументи Національної спілки журналістів України подібні до критики Європейської федерації журналістів. У НСЖУ підкреслюють політизованість процедури вибору членів Нацради, хоч і наголошують – кінцева версія закону значно м’якша і враховує дискусії із журналістами та медіаорганізаціями.

Незважаючи на внесені до закону поправки і пом’якшення норм, Нацрада зможе блокувати зареєстровані онлайн-видання тільки за рішенням суду, а незареєстровані – тільки після численних порушень і тільки строком на 2 тижні – міжнародна медіаспільнота критикує цю норму.

«Цей законопроєкт недостатній, щоб гарантувати медіа свободу в країні. Ми висловили свої занепокоєння президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн кілька місяців тому. Загалом закон відповідає головним стандартам, але є певні питання. Я думаю, що якби Португалія чи Іспанія вирішили прийняти подібні закони, була б сильна реакція Єврокомісії. Вони б сказали цим країнам: ні це не відповідає нашим стандартам», – наголосив Рікардо Гуттеріш.

Міжнародна медіаспільнота, а також міжнародні організації висловлювали різні позиції щодо нового закону про медіа, втім всі, з ким говорив «Голос Америки», погоджуються: впровадження нових правил гри залежатиме від громадянського суспільства та діалогу влади з його представниками – щоб забезпечити безпечне та надійне медіасередовище.

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Теги: інформаційна війна права людини журналіст

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